Özgür Özel Ahtapot Gösterdi!

ERDOĞAN’IN AHTAPOT AÇIKLAMASI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlarla ilgili “İstanbul’dan Türkiye’ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor” açıklaması büyük tartışma yarattı. Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan’a yanıt vererek, “Ona ahtapot göstereceğim” diyerek dikkat çekti. CHP’nin grup toplantısında, Erdoğan’a ahtapot görselleri ile tepki gösteren Özel, “İşte ahtapotun besledikleri ve işte ahtapotun canından bezdirdikleri” ifadesini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT ÇIKIŞLAR

Özgür Özel, toplantıda yaptığı konuşmasında şu önemli noktalara değindi: “İsmet Paşa’ya söylenmesi gereken tüm sözleri, o darbeden 65 yıl sonra bir başka darbeye girişen cunta başına şimdiden iade ediyorum. İsmet Paşa Cumhurbaşkanı olarak geldi, seçimlere girdi, kaybetti ve cumhurbaşkanlığını devretti, tarihe geçti. Sen, başbakan olarak geldin ama cunta başkanı olarak siyaseti noktalıyorsun” şeklinde eleştirilerde bulundu. Ayrıca, iktidar tarafından İmamoğlu’na yapılan darbeye karşı olduklarını söyleyerek, “Seçilmişin arkasındayız, darbenin karşısındayız” dedi.

ÇINAR’IN GÖZYAŞLARI VE YARSIZLIKLAR

Türkiye’nin hukukçularına seslenen Özel, HSK’ya yönelik eleştirilerde bulundu ve “Bu utancı daha ne kadar taşıyacağız?” diye sordu. Ekrem İmamoğlu’nun masum olduğunu ve adalet önünde hesabının sorulacağını belirterek, İstanbul’da Cumhuriyet Başsavcısı’na hitap etti: “İBB’de 2019’a ait 37 yolsuzluk dosyası var. Bu dosyalarla ilgili hiçbir işlem yapılmadı.”

İBB’DEKİ YOLSUZLUKLAR VE FATİH BELEDİYESİ RAPORU

Fatih Belediyesi hakkında yayınlanan rapora dikkat çeken Özel, otel olarak işletilen öğrenci yurdunun ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiğini ifade etti. “Mevcut Fatih Belediye Başkanının bu konuda işlem yapmadığı anlaşılıyor” diyerek konunun üzerinde durdu. Ekonomik krize de değinen Özel, geçmişteki bayram ikramiyelerinin mevcut durumla karşılaştırmasını yaparak durumu eleştirdi.

ERDOĞAN’IN AHTAPOTU VE ŞÜPHELİ TUTUKLAMALAR

Özel, Erdoğan’ın ahtapot tanımını genişleterek, “Tayyip kendi kendine bir ahtapot görüyor. Kollarını arıyorsan işte Fatih Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi” dedi. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 46 şüpheliden 25’inin tutuklandığını belirterek, “Bu da ahtapotun canından bezdirdikleri” demesi dikkat çekti. Özgür Özel, ekonomik mücadeleleri sürdüreceklerini belirtti.