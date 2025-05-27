Özgür Özel, Ahtapot Göstermişti!

ERDOĞAN’IN AHTAPOT TARİFİ GÜNDEME OTURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlarla ilgili “İstanbul’dan Türkiye’ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor” açıklaması dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan’a yanıt vererek, “Ona ahtapot göstereceğim” ifadelerini kullanarak ilgi uyandırdı. CHP’nin grup toplantısında ahtapot görselleri ile Erdoğan’a tepki gösteren Özgür Özel, “İşte ahtapotun besledikleri ve işte ahtapotun canından bezdirdikleri” diyerek sert bir hamle yaptı.

SERT SÖZLERLE ALTINA ÇİZGİ ÇEKTİ

Özgür Özel, toplantıda yaptığı konuşmada, “İsmet Paşa’ya söyleyeceği her sözü, o darbeden 65 yıl sonra bir başka darbeye girişen cunta başına şimdiden iade ediyorum.” dedi. Özel, Erdoğan’ı, cumhurbaşkanlığını devrettikten sonra darbe girişiminde bulunan bir lider olarak nitelendirerek eleştirdi. “İktidar tarafından geleceğin iktidarına darbe yapıldı. Seçilmişin arkasındayız, darbenin karşısındayız. Demokrasiden istifa eden herkesin bu makamlara gelmesinin teminatıyız” şeklinde konuştu.

ÇINAR’IN GÖZYAŞLARI ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Konuşmasının devamında, Türkiye’ye ait hukukçulara seslenen Özgür Özel, “HSK daha burada ne duruyor? Bu utancı daha ne kadar taşıyacağız?” ifadesini kullandı. Ayrıca bir çocuğun gözyaşlarından bahsederek, “Çınar’ın gözyaşlarında boğulun inşallah!” dedi. Özgür Özel, iktidarın içindeki bazı vicdanlı üyelerin bu duruma kayıtsız kalmadığını ve darbecilerin panik içinde olduklarını belirtti.

PANKARTLA YAPILAN MESAJ CİDDİYET GÖSTERDİ

Özgür Özel, İstanbul’da bir pankarta dikkat çekerek, “Korkaklara söylüyorum; Ekrem İmamoğlu masumdur, gelecekte de bunun hesabını sizden hukuk önünde soracak” dedi. İBB’de bulunan 37 yolsuzluk dosyası hakkında konuştu ve bu dosyaların üzerinin kapatıldığını söyledi. “Süleyman Soylu bu dosyaları örtbas etti” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

FATİH BELEDİYESİ RAPORUNA DİKKAT ÇEKTİ

Özgür Özel, Fatih Belediyesi hakkında yapılan rapordan bahsederek, “Yapılan binanın yüklenici tarafından turistik otel olarak işletildiği, mevcut Fatih Belediye Başkanının ise işlem yapmadığı” bilgisini verdi. Konuşmasının sonunda, ekonomik krizin Türkiye’nin geleceğini nasıl etkilediğine dair değerlendirmelerde bulundu ve İmamoğlu’nun adını sıkça gündeme taşıyacaklarını belirtti.

İBB’YE YÖNELİK YENİ OPERASYONDA TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması sebebiyle İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlıkları’nda usulsüzlük iddialarıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan 46 şüpheliden 25’i tutuklandı.