Özgür Özel, ailelerle hesap soracak

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN CEZAEVİ ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarını Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti. Özel, İmamoğlu ve belediye başkanlarıyla bayramlaştıklarını, ayrıca İmamoğlu’nun yaş gününü kutladıklarını ifade ederek, “Dün akşam saatlerinde Silivri Cezaevi’nden 12 arkadaşımız kimi Bolu’ya kimi İzmir’e kimi Kocaeli’ne kimi Edirne’ye Tekirdağ’a altı farklı şehre yollandılar” dedi.

AİLELERİN YAŞADIĞI SORUNLAR

Özel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın burada alındığını ve İzmir’e yollandığını belirterek, “Ailesi, eşi, evlatları, aile büyükleri 20 dakika mesafedeyken şimdi altı saat mesafedeler. Nasıl olacak bu aile görüşleri?” dedi. Ayrıca, “30’a yakın arkadaşımız kimi Bandırma’da kimi Eskişehir’de ailelerine mümkün olan en uzak yerlere yollanılıyor” ifadelerini kullandı. Özel, “FETÖ’cüler ne zulümler yaptı, burada bu kadarını yapmadılar” diyerek ailelerin yaşadığı durumun ciddiyetini vurguladı.

KENDİSİNİ TEHDİT ALTINDA HISSEDİYOR

Özel, “Bu kadar kötülüğün yanlarına kalacağını düşünmemelerini tavsiye ediyorum. Bu kadar kötülük eninde sonunda çıkacak” diyerek kendisini ifade etti. “Ne hissettiğimi anlatıyorum. Ne hissettiklerimi bilsinler” diyen Özel, “Ölümden başka hiçbir şey bu yaptıklarının yanına kalmaması için enerjimi, inancımı asla eksiltemez” dedi. Ayrıca, “Bu yaptıkları hesapları vermek zorundalar” diyerek, insanlara yönelik psikolojik baskıyı eleştirdi.

GÜNDEMDEKİ SİYASİ OLAYLAR

Özel, İstanbul’da seçimi kaybeden AK Partili belediye başkanının sevk ettiği belediye meclisine ilişkin, “AK Partililerin de oy verdiği, MHP’lilerin de oy verdiği, CHP’lilerin de oy verdiği bir iş” dedi. Özel, “Bu rüşvet iddialarında görüntü yok, verilmesi yok, yeri yok” dedi. Ayrıca, “İtiraz dilekçemizde, hem bütün Türkiye’ye hem dünyaya bunu anlatacağız” diyerek, yargı sürecini değerlendirdi.

İNSAN HAKLARI VE ADALET VURGUSU

CHP Genel Başkanı, “Herkes bu sınavdan geçemez. ‘At bir imza, git evladına, dönme Silivri’ye’ sınavından geçen o dirayetli insanların karşısında saygıyla eğiliyorum” ifadelerini kullandı. Düşüncelerini dile getirirken, “Bize bunu yaşatanların hesabını yargıya verdikleri bu dünyada ve öbür dünyada vereceklerini belirtmem lazım, bu kadar kul hakkı yemeye imanı olan, itikadı olan herkese söylüyorum” sözleriyle adaletin önemine vurgu yaptı.

HESAP VERME ZAMANI

Özel, “Bu yaşadığımızı kimsenin evladı yaşamasın, ama bunu bize yaşatanlara da yanında kalmasın” diyerek, hesap sorma niyetinde olduğunu ifade etti. “İki elimle iki yakalarından tutup bunların hesabını sormazsam namerdim” diyerek, bu durumu kritik bir mesele olarak gördüğünü belirtti.