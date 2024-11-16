“Özgür Özel, AK Parti’nin Aday Sorununu Vurguladı”

CHP LİDERİNDEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçim tartışmaları devam ederken, CHP lideri Özgür Özel İstanbul’daki bir otelde düzenlenen forumda dikkat çekici adaylık açıklamaları yaptı. Özel, AK Parti’nin aday sıkıntısı bulunduğunu belirterek, söz konusu adaylık tartışmalarının partinin iç gündemini etkilediğini iletiyor.

AK PARTİ’NİN ADAY SORUNU VAR

CHP lideri Özgür Özel, eğer erken seçim gerçekleşmezse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir daha aday olamayacağını ifade etti. “O zaman kendisi aday değildir.” diyen Özel, AK Parti’nin bir aday sorunuyla karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Özel, “Mevcut İçişleri Bakanı mı, bir önceki mi? Mevcut MİT Başkanı mı, bir önceki mi? Ya da mevcut damatlarından hangisi?” gibi soruların belirsizliğini vurgularken, bu tartışmaların Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki başarılı belediye başkanlarının adaylık tartışmalarına dahil edilmesinin Saray ve Devlet Bahçeli’nin çıkarına olduğunu söyledi.

ADAYLIK TARTIŞMALARINI BIRAKTIK

“Adaylık tartışmalarını bir kenara bıraktık” diyen Özgür Özel, muhalefete yönelik bir çağrıda bulunarak iktidarın arzuladığı savrulmayı yaşamadan, iş birliği yaparak geçmişteki hatalardan ders alınması gerektiğini belirtti. Özel, “Bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin bütün demokratlarının siyasi arenadaki tüm temsilcilerinin hep birlikte sahip çıkması elzemdir.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.