“Özgür Özel, AK Parti’nin Aday Sorununu Vurguladı”

SEÇİM TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Erken seçim konusundaki tartışmalar sürerken, CHP lideri Özgür Özel, İstanbul’daki bir otelde gerçekleşen forumda adaylık ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özel, AK Parti’nin adaylık ile ilgili sorunlarının bulunduğunu belirtti ve cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik parti içindeki tartışmaların geride kaldığını ifade etti.

A.K PARTİ’NİN ADAY SORUNU VAR

CHP lideri Özgür Özel, eğer erken seçim gerçekleşmeyecekse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir daha aday olmayacağını vurguladı. “O zaman kendisi aday değildir.” ifadesiyle bu durumu özetleyen Özel, AK Parti’nin kaotik bir aday sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Özel, mevcut İçişleri Bakanı, mevcut ya da önceki MİT Başkanı ve Erdoğan’ın damatları gibi isimlerin adaylık ihtimallerinin gündemde olduğunu artıran sorular eşliğinde, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının bu tür tartışmalarda yer almasının gereksiz olduğunu dile getirdi.

ADAYLIK TARTIŞMALARINI BIRAKTIK

Özel, “Biz parti içinde adaylık tartışmalarını bir kenara bıraktık.” diyerek, muhalefete yönelik bir çağrıda bulundu. Ülkenin geleceği için demokratların siyasi arenadaki temsilcileriyle omuz omuza durarak iktidarın istediği savrulmayı yaşamaksızın önceki hatalardan ders alma zorunluluğu bulunduğunu açıkladı. Bu bağlamda, geçmişteki yanlışlardan ders çıkarmanın ve ortak bir duruş sergilemenin elzem olduğunu vurguladı.