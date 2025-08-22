Özgür Özel: Ak Toroslar Çetesi’ne Meydan Okuyorum

GÖRÜŞMELER VE AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin belirlediği Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer önemli isimlerle birlikte, tutuklu belediye başkanlarıyla görüşmek üzere Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne gitti. Bu süreç, 19 Mart operasyonlarının 100’üncü günü dolayısıyla gerçekleşti ve yaklaşık 6 saat sürdü. Görüşmelerin ardından Özel, cezaevi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı ve tutukluluğun sonuçlarının ciddi şekilde ele alınması gerektiğine vurgu yaptı.

TOPLAMA KAMPI TANIMLAMASI

Silivri’yi “toplama kampı” olarak tanımlayan Özel, burada yatan gençlerin durumuna dikkat çekerek, “Öncelikle genç arkadaşlarımız için söylemek isterim ki 3 Eylül günü serbest kalacaklar” dedi. Bu süreçte, daha önce sabıkası olmayan birçok gencin ağır cezalarla karşı karşıya kalmasına da değindi. Özel, gençlerin cezalandırılmasının iktidarın diğer gençlere yönelik gözdağı vermek amacıyla yapıldığını söyledi. “Eğer bu işliyor olsaydı, dün Üsküdar’da katılım rekoru kırmamız mümkün olmazdı” cümlesiyle, gençlerin protesto ve mitinglere katılımını artıran etkenleri vurguladı.

İDDİANAME BEKLENTİSİ

Devlet Bahçeli’nin, iddianame yazılması yönündeki talebini tekrar eden Özel, “Hadi bakalım yaz iddianameyi” ifadelerini kullanarak, partinin suçsuz üyelerinin bir an önce adaletin sağlanması için özgür bırakılmasını istedi. İddianame yazılıp yazılamayacağını sorgulayan Özel, “O kadar çok yalana, iftiraya, kire, pisliğe bulaştınız ki” şeklindeki sözleriyle AK Toroslar çetesine meydan okudu. Adaletin sağlanmadan iktidarın bu suçlamaları sürdürmesinin büyük bir haksızlık olduğunu ifade etti.

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI

Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasının “terörsüz Türkiye” sürecine yönelik bir sabotaj olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’de aklı başında herkes aynı kanaati paylaşıyor” dedi. Bu süreçte, İmamoğlu’nun tutuklu arkadaşlarının durumuna da dikkat çekti. İmamoğlu’nun da bu süreçte üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini aktaran Özel, partisinin duruşunu her zaman net bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

AÇIKLAMALAR VE PERSPEKTİF

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçmesini eleştiren Özel, bu durumun iki ayrı hukuk sistemi uygulandığına dair bir örnek olduğunu belirtti. Özel, “Özlem Çerçioğlu kendisine güvenmek yerine namertliğe başvurarak gidip AK Parti’ye katılmayı tercih etti” dedi.

Ayrıca, Aydın’da gerçekleştirilen mitingde 50 kez “Özlem istifa” sloganları atıldığını hatırlatan Özel, Çerçioğlu’nun durumunun Aydın’daki halk nezdinde oldukça olumsuz algılandığını vurguladı. Özel, bu tür tutumların partinin kurumsal güvenilirliğini zedelediğini ve bunun toplum nezdinde yaratabileceği etkileri gözler önüne serdi.