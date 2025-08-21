Özgür Özel: Ak Toroslar Çetesine Meydan Okuyorum

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cemaate ait çeşitli isimlerle birlikte Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler yaklaşık 6 saat sürdü. Cezaevi önünde bir basın toplantısı düzenleyen Özel, “Buradaki yattıkları günler Mussolini’nin ön infazı” diyerek tutukluların durumuna dikkat çekti. Silivri’yi “toplama kampı” olarak tanımlayan Özel, gençlerin 3 Eylül’de serbest kalacağını açıkladı ve bunun gençlere gözdağı vermeyi amaçladığını belirtti.

AK TOROSLAR ÇETESİ

Özel, yaptığı açıklamalarda, AK Toroslar çetesi tarafından gerçekleştirilen baskılara karşı durduklarını ifade etti. Gençlerin tutuklanmasının nedeni olarak iktidarın baskı politikalarını ve korkutma stratejilerini gösterdi. Bu yaklaşımın, iktidarın bulduğu her fırsatta halkı susturmaya yönelik bir hamle olduğunu savundu. Sık sık mitingler düzenleyerek halkın desteğini toplamaya devam ettiklerini vurguladı ve “Şimdi gördüğümüz o dizi titreyenlerin ne acizlik içinde olduklarını” söyledi.

İDDİANAME BEKLENTİSİ

Özel, sürekli olarak iddianame beklediklerini belirtti. AK Toroslar çetesinin yaptığı iftiralara karşı duracaklarını ve Şişli’deki yerel seçimler sürecindeki adaletsizliklere karşı mücadele edeceklerini ifade etti. Ekrem İmamoğlu’nun davalarını ve kendisine yönelik sabah gazetesinde attırılan yalan manşetlerini örnek vererek bu şartlarda adaletin sağlanmadığını vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ADAYIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

İmamoğlu’nun durumunu değerlendiren Özel, bu sürecin “terörsüz Türkiye” hedeflerine yönelik bir sabotaj olduğunu da ifade etti. “Bu konuda çok net bir şey var. Türkiye’de bir terörsüz Türkiye süreci yaşanacak” dedikten sonra, bu sürecin içerisinde yer alan yasaların düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, kendisini ziyaret ettiği tutukluların durumunu göz önüne sererek, her bireyin masumiyetine inandıklarını belirtti.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA YANIT

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’yla ilgili görüşlerini dile getiren Özel, Çerçioğlu’nun kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ve Ak Parti’ye katılmanın getirdiği ayrıcalıklardan yararlandığını belirtti. “Bu durumun bağımsız mahkemelerde değerlendirilmesi gerekiyor” diye ekledi. Çerçioğlu’nun Aydın’da karşılaştığı tepkilere dikkat çeken Özel, halka duyduğu güvenin her zaman devam ettiğini kaydetti.

TOPLUMUN TEPKİSİ

Özel, son olarak, Aydın’daki mitingde büyük bir kalabalığın kendisine destek verdiğini ve Özlem Çerçioğlu’nun durumu karşısında halkın bir duruş sergilediğini ifade etti. “Allah kimseyi onun düştüğü duruma düşürmesin” dediği sırada, Aydın’da yapılan mitinglerin önemine vurgu yaptı. Kalabalığın oldukça coşkulu olduğunu ve burada yer alanların çoğunun Özlem Çerçioğlu’na karşı negatif bir tutum sergilediğini belirtti.