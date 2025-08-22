Özgür Özel: Ak Toroslar Çetesine Meydan Okuyorum

GÖRÜŞME VE AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart operasyonlarının 100’üncü gününde Saraçhane’de yapılan bir eylemde tutuklanan kişileri Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti. Ahmet Fatih Demir, Civan Ozan Erkorkmaz, Emircan Yılmaz ve Ali Yıldırım ile görüşen Özel, yaklaşık 6 saat süren bu görüşmenin ardından cezaevi önünde açıklamalarda bulundu. Silivri’yi “toplama kampı” olarak değerlendirip, bu durumun utanç verici olduğunu ifade etti. “Buradaki yattıkları günler Mussolini’nin ön infazıdır” diyen Özel, genç tutukluların 3 Eylül’de serbest kalacaklarını duyurdu.

MUSSOLİNİ’NİN YÖNTEMİNE GÖNDERME

Özel, genç arkadaşların tutukluluk sürelerinin sona ereceği günde, Mussolini’nin uyguladığı ön infaz yöntemine benzer bir durum yaşandığını belirtti. Bu uygulamanın gençlere gözdağı vermek amacıyla yapıldığını savunan Özel, “Biz her geçen gün biraz daha moral bulup kalabalıklaşıyor ve sahalarda yalnızca artıyoruz” dedi. Üsküdar’da katılım rekoru kırıldığını ve diğer mitinglerde de büyük kalabalıklar toplandığını belirtti. Gençlerin korkunun etkisiyle mitinglere katılmamalarının söz konusu olmadığını ifade etti.

AK TOROSLAR ÇETESİNE MEYDAN OKUMA

Özel, “AK Toroslar çetesinin çileli günleri başladı” diyerek, bir iddianamenin yazılmasını talep etti. Bu süreçte savcılarla doğrudan bağlantılar kurulmaması gerektiğini vurgulayarak, iftiraların toplandığını söyledi. Özellikle cezaevine alınmayan ve ev hapsinde tutulan kişilerin durumları hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade etti. Ayrıca, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesini eleştirdi ve bunun yargılama süreciyle bağlantılı olduğunu öne sürdü.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Özel, Çerçioğlu’nun durumunun “ayrıksı bir vaka” olduğunu belirtti ve AK Parti’ye geçişinin ardında korkular olduğunu savundu. “Korkuyorsanız, gidip AK Parti’ye katılmayı tercih etmişsiniz,” dedi. Çerçioğlu’nun geçmişte suçlamalarla karşılaştığını hatırlatan Özel, “Özlem Çerçioğlu kendine güvenmek yerine namertliğe başvurup gidip ‘beni alın’ demeyi tercih etmiş” ifadelerini kullandı. Özel, mitinglerdeki çağrıları ve halkın tepkilerini de dile getirdi.

HALK DESTEK VERİYOR

Özel, Açıklaması sırasında İmamoğlu’nun “İBB davasıyla tutuklanmamın, ‘terörsüz Türkiye’ sürecine yönelik gerçekleştirilen en büyük sabotaj olduğunu” belirttiğini ifade ederek, “Türkiye’de aklı başında herkes aynı kanaati paylaşıyor” dedi. Sözlerini, Türkiye’nin barış ve kardeşliği için uğraşılması gerektiğini vurgulayarak noktaladı. “Bunlara nefes tüketiyoruz. Oysa özgürleştirme üzerine konuşmalıyız” diyerek durumun vehametini dile getirdi.