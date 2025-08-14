Özgür Özel, AK TOROSLAR’ı işaret etti. Adli yargıda örgütlü baskıcı bir yapı. HSK’ya şikayet edeceğim dedi. Mahkemelerde korku iklimi yaratılıyor. Kapki’ye ifade imzalatmaya çalıştılar. 2 milyon dolar teklif edildi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

CHP lideri Özgür Özel’in “Beyaz Torosların yerini AK Toroslar aldı” ifadesi, yargı içinde etkin olduğu öne sürülen bir yapıyı işaret ediyor. AK Toroslar olarak tanımlanan bu yapının, adliyelerde korku iklimi oluşturan bir “savcı düzeni” kurmaya çalıştığı iddia ediliyor. Özel, bu grubu HSK’ya şikayet edeceğini de dile getirdi. Peki, AK Toroslar çetesi neyi temsil ediyor? Detaylara bakalım.

AK TOROSLAR İFADESİ VE ANLAM DERİNLİĞİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı “AK Toroslar çetesi” ifadesi, belirli bir grubu değil, yargı içinde örgütlü hareket eden, baskıcı ve yönlendirmeye açık bir yapıyı tanımlayan mecaz bir anlatım olarak öne çıkıyor. Özel, dünkü Bayrampaşa mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben “Ak Parti, kuruluş yıldönümü hediyen geliyor, yarın 12’yi bekle” diyerek bugüne dikkat çekmişti. Ne söyleyeceği merak edilen Özel, kameraların karşısında açıklamalarda bulundu.

DEMOCRATİK DEĞERLERİ İHLAL EDEN YAPI

Özel, konuşmasında “Geldik Ak Parti’nin doğum günü hediyesine” diyerek, İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki ile gizli görüşme yapan avukat Mücahit Birinci’ye işaret etti. Özel’in yaptığı açıklamalarda “Demokrasiyi işine gelince binilecek bir tren gibi görenlerin; geçmişte iftiralar atanların; muhalefete ikili hukuk uygulayanların dönemindeyiz” dedi. Bugün saat 12 itibarıyla kaydedilen kesitlerin, AK Parti iktidarının savruluşunun ve tükenişinin önemli bir noktası olduğunu vurguladı.

SİYASETTEKİ AÇIKİGİRLİKLER VE RÜŞVET İDDİALARI

Özel, “19 Mart darbesinin üzerinden 148 gün geçti. Bu darbenin failinin, bakan yardımcılığından önemli bir makama atandığını” söyledi. Önceki başsavcının olaylara karşı çıktığını, ancak en son hukukun dışına çıkan kişinin ödüllendirilmek üzere kritik bir makama getirildiğini ifade etti. Özel, yargı sistemindeki bozulma ve kayıtdışılıklara dikkat çekti. “Bugün Çağlayan’da yargıda parayla dönen işler var” diyerek, bunun herkes tarafından bilindiğini dile getirdi.

MÜCAHİT BİRİNCİ VE MURAT KAPKİ GÖRÜŞMESİ

Özgür Özel, AK Toroslar çetesinin içinde yer alan bir avukatın, İBB’deki soruşturmadaki tutuklu iş insanı Murat Kapki’ye gittiğini belirtti. Kapki, “AK Parti döneminde birçok kamu kurumuna iş yapan bir şirketin sahibi. İtirafçılığa zorlanmış, gerçek dışı beyan vermediği için içeride tutulmuş biri” dedi. Özel, Birinci’nin Kapki’ye “Bunu imzalayacaksın. Üstüne de 2 milyon dolar vereceksin” dediğini aktardı.

Özel’in paylaştığı bilgilere göre, Murat Kapki, Tekirdağ Başsavcılığı’na yaptığı başvuruda, Birinci’nin kendisine “Kendini bir haftalığına teslim edeceksin, soru sormayacaksın, çıkmak için her şey mübahtır” dediğini belirtti. Kapki, bu teklifin, yalan beyanlar karşılığında tahliye ve maddi çıkar sağlama amacı taşıdığını savundu.