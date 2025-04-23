Özgür Özel, “Anıtkabir’e Yürüyeceğiz” Dedi

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurmuş bir partinin lideri olarak, “1’inci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyecek. Ona bile Valilik eliyle yasak getirmeye çalışan; gerçekten kopmuş, ülkeden kopmuş, şuurunu kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız” şeklinde görüş bildirdi. Özel, saat 17.00’de tüm Ankaralılarla birlikte, kurdukları Meclis’ten kurucuları Atatürk’e yürüyeceklerini belirtti.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI

Özgür Özel ve partisinin üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Anıtkabir’de yapılan resmi törene katılım gösterdi. Tören sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu özel günün herkes için bayram gibi kutlanmasını umduğunu ifade etti. “Arkadaşlarımız cezaevinde, ülke yoksul, çocukları bile koruyamadığımız bir dönemdeyiz.” diyen Özel, Türkiye’nin bir değişim umuduna ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

DEĞİŞİM ÜMİDİ VE MÜCADELE MESAJI

Özel, çocukların umutlarını, neşelerini ve heyecanlarını gözlemlediklerini belirtti. Bu umutların yargı gücüyle baltalanmaya çalışıldığını dile getirerek, “Mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Ankara Valiliği’nin Anıtkabir’e yürüyüş taleplerine onay vermemesiyle ilgili olarak, “Yürüyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurmuş partinin genel başkanı, 1’inci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyecek.” sözlerini tekrarladı.