“Özgür Özel: Artık CHP İçinde Tartışma Olmayacak”

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski milletvekili Selçuk Ayhan’ın rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiğini duyurmasının ardından Bornova Hüseyin İsabey Camisi’nde kılınan cenaze namazına katıldı. Törende, bazı İzmir milletvekilleri de yer aldı. Özel, Ayhan’ın eşi, çocukları ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Özel, “Selçuk Ayhan, CHP İzmir İl Başkanlığı görevinde bulundu ve İzmir’i TBMM’de temsil eden önemli bir isimdi. Çok üzgünüz, ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve tüm İzmirlilere başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA TARTIŞMALARINA SON

CHP’li bazı milletvekillerinin sosyal medyada karşılıklı açıklamalar yapması üzerine yaptıkları değerlendirmelerin sorulması üzerine Özel, bu tartışmayı CHP Genel Başkanı olarak sonlandırmış durumda. Özel, “Önümüzde önemli bir görev var, partiyi birinci parti yapıp Cumhuriyet Halk Partisini, Atatürk’ün partisini iktidar yapacağız. Bu motivasyonla devam edeceğiz” dedi. Tartışmada haklı veya haksız ayrımı yapmadan tüm haklılardan ve haksızlardan özür diledi ve toplumun yaşadığı ekonomik sıkıntılar ile ilgili olarak, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi içine dönük tartışmalar yapması kadar anlamsız bir şey olamaz” ifadelerini kullandı.

TOPLUMUN GERÇEK GÜNDEMİNE DÖNMEK

Sokaktaki gündemin yoksulluk, işsizlik ve geçim sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Özel, “Sokakta açlık, yoksulluk, işsizlik tartışılıyor. O yüzden sosyal medyada yapılacak tartışmaların partimize ve ülkemize bir faydası yoktur” dedi. Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nden destek bekleyenlere, içe dönük tartışmalara girmemeleri konusunda çağrıda bulundu. Partideki gidişattan memnun olmayanların tüzüğe uygun hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na İzmir Körfezi’nden su getirdiğini hatırlatan Özel, “Çevre Şehircilik Bakanı burada vicdanını göstermiş. Yalandan getirdiği o karanlık, Çevre Şehircilik Bakanı’nın kara vicdanıdır” ifadelerini kullandı. Deprem sırasında attığı imzaların sonuçlarını gördüklerini vurgulayan Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na olan güvenin de altını çizdi.