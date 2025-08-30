Özgür Özel, “Atatürk’ü Silenleri Millet Silmiştir” dedi

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Fotoğraftan Atatürk’ü silenleri millet kalbinden silmiştir. Önümüzdeki seçim hangi partiden olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti’nin egemen birer özgür vatandaşı olmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ona hürmet duyanlarla onu silenler arasında tercih yapacak millet” şeklinde konuştu. Özel, CHP Adana Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Adana’dan Silivri’ye Özgürlük Yürüyüşü’ne, Ankara-İstanbul karayolu üzerinde katıldı. Özel’e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Emir, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve kalabalık bir partili grubu eşlik etti. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ELEŞTİRİLER

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yönelik sert eleştirilerde bulundu. “Vallahi başsavcının, başsavcılığın canları istedi mi dilleri pabuç gibi. Sabahın 06.00’sında daha ispata muhtaç iddiaları servis ederken… Ahlak cellatlığı yaparken dil pabuç gibi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Aziz İhsan Aktaş’ın Kütahya Belediyesi ile ilgili dosyaların ayrılmasına dikkat çekerek, “Zeydan Karalar’ın, Oya Başkan’ın ve Kadir Başkan’ın dosyalarını neden Adana’ya yollamıyorsunuz?” sorusunu gündeme getirdi. Özel, Adana’daki belediye başkanlarının serbest bırakılması gerektiğini dile getirerek, “Adana’nın iradesi Oya Başkan’ın, Kadir Başkan’ın ve Zeydan Başkan’ın Adana’daki belediyelerini yönetmesi yönündedir” dedi.

ADALETTEN YANA OLMA MESAJI

Belediye başkanlarının yargılamalarının tutuksuz yapılmasını isteyen Özel, “Silivri’deki tüm yargılamaların canlı yayınlanmasını istiyoruz. Biz başkanlarımızın arkasındayız ve sonuna kadar adalet arayışı sürecek” dedi. Genç katılımcılara da selam göndererek, “Bu 9 genç arkadaşımızın ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık. Ankara’ya kadar geldiler. Ankara’dan sonra da Silivri’ye kadar yürüyecekler” ifadelerini kullandı. Ayrıca, geçmiş dönemdeki yürüyüşlerle ilgili anılarını paylaşarak, “Bizim rekorumuzu da Adanalı gençler kıracak, onlara helal olsun” ifadesini kullandı.

MEVCUT İKTİDARA SERT ELEŞTİRİLER

Özgür Özel, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün paylaşımını dikkatle eleştirerek, “Bu ülkenin yüzde 95-96’sı Atatürk’e saygı duyuyor. Atatürk’ü silenleri millet kalbinden silmiştir” dedi. Özel, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini photoshoplayarak silen Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olduğu dönem, millet bu durumu değerlendirecektir” açıklamasını yaptı. Sonuç olarak, önümüzdeki seçimlerde Atatürk’ü silenler ile onu her an hissedenler arasında bir tercih olacağına işaret etti.