Özgür Özel, Avcılar’da Miting Yaptı

ÖZGÜR ÖZEL’DEN MİTİNGDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisi tarafından düzenlenen mitingler çerçevesinde Avcılar’da katılımcılara seslendi. “Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla gerçekleşen mitingde konuşan Özel, İstanbul’un 9’uncu gece mitingini Avcılar’da gerçekleştirdiklerini ve buraya sadece miting yapmaya değil, eylem yapmaya geldiklerini dile getirdi.

MÜCADELE VE EYLEMLE HAREKET

Miting sırasında katılımcıların “ceketi çıkar” sloganları atması üzerine Özel, “Ceketi çıkarmam, ceketi çıkarıp kolları sıvayacak olanı dışarı çıkaracağız. O gelecek ve yapacak. Burada şüphesiz eylem yapmaya, sonuç almaya, mücadeleyi sürdürmeye geldik. Bu meydanda heyecan, cesaret var çünkü haklıyız.” şeklinde konuştu. Ayrıca, tutuklanarak Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara hakkında, “Ben ne Utku’yu ne Ekrem Başkan’ı ne diğer 11 belediye başkanımızı tanıdığım güne, onları atadığım güne pişman değilim. Onlara sonuna kadar kefilim.” ifadelerini kullandı.

GENÇLER VE SEÇİM KAYBINDAN DERSLER

Özel, gençlerin potansiyeline güvendiklerini vurguladı. “23 yıldır Sayın Erdoğan’ın partisi ilk kez seçim kaybetti. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı, metaneti, seçmene saygıyı 47 ay gösterecekti. Cumhurbaşkanlığı seçim takviminin başlamasına 47 ay vardı. Bırakın 47 ayı, 47 gün sabretmediler.” dedi. Seçim kayıplarına da dikkat çeken Özel, “Bir siyasi partinin, bir siyasi hareketin ya da bir kişinin demokratlığına seçimi kazanınca ne yaptığıyla karar veremezsiniz. O kolay, kazanmak kolay. Zor olan mağlubiyeti kabullenebilmek.” diye ekledi. Genç seçmenlere seslenen Özel, “Korkaklarla değil, cesurlarla, haklılarla birlikte mücadele edelim.” dedi.

İÇ CEPHEYE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’nin etrafının ateş çemberine dönmesi ve İsrail’in İran’da yeni bir savaş başlatma aşamasına geldiğini belirten Özel, “Böyle bir dönemde hiç şüphe yok ki Türkiye güçlü olmak zorunda. Türkiye için en çok söylenen söz; ‘İç cepheyi tahkim etmek’. İç cepheyi güçsüz kılan kim?” dedi. Yargılamaların tutuksuz yapılması gerektiğini savunan Özel, “Arkadaşlarımız milletin verdiği görevlerinin başına, ailelerinin yanına dönsünler. Cesaretiniz varsa yargılamayı TRT yayınlasın, millet izlesin.” şeklinde konuştu.

MİTİNGLERDE BİRLİK DÖNEMİ

20 mitingdir meydanlarda olduklarını ve önemli eylemler yaptıklarını belirten Özel, eylemlerine yer vermeyen medya kuruluşlarını boykota devam ettiklerini ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kurduklarını duyurarak, “Partinin koordinasyonunda Türkiye İttifakı’na inanan herkesin desteğiyle bu büyüyecek.” diye belirtti.

Özel, “İktidar programımızla milletin huzuruna çıkacağız. Bunun için hep beraber, adayımız içeride de olsa Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ile başlayıp, sonra bunu bütün Türkiye’ye yayıp, bu ülkeyi bu zorluklardan nasıl kurtaracağımızı, nasıl yöneteceğimizi tüm Türkiye’ye anlatacağız. Dünya siyasi tarihinin en büyük mitinglerini yapıyoruz, en büyük mücadelesini veriyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.