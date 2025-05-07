Özgür Özel, Beyazıt Meydanı’nda konuştu

MİTİNGDE YOLSUZLUK VE DEMOKRASİ VURGUSU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası Beyazıt Meydanı’nda bir mitinge katıldı. Miting, “Millet iradesine sahip çıkıyor” temasıyla gerçekleşti. Özel, bu etkinlikte Silivri’de bedel ödeyen biri için buraya geldiklerini ifade etti. İstanbul Üniversitesi’ne Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilere dair konuşan Özel, “Biz de bugün buraya, alın teri ile alınmış, haksızlıkla saldırılmış bir diplomayı geri almaya geldik.” dedi.

BÜYÜK MÜCADELELERİN ŞAHİDİ

Özel, Beyazıt Meydanı’nın tarihsel mücadelelere tanıklık ettiğine dikkat çekerek, buranın farklı direnişlere ev sahipliği yaptığını anlattı. “Bu meydan sol yumruk havada açılan pankartları da gördü, başörtülü, dualı direnişlere de tanıklık etti” diyen Özel, emek veren, namusuyla çalışan herkese teşekkür etti. Mücadelelerinin demokrasi ve özgürlük üzerine kurulu olduğunu belirten Özel, bazı kişilerin sokak eylemlerinden rahatsız olduğunu savundu.

Özel, mektup aracılığıyla kendisine yapılan saldırıya yönelik de açıklamalarda bulundu. “Mektubu da eli kanlı bir katille, bir evlat katili ile yolladılar” ifadeleriyle tepki gösteren Özel, kendisine gelen mesajın tehdit içerdiğini vurguladı. Özel, mektuba cevap vermek gerektiğini belirterek, “Mektubu aldım, okudum, anladım ve yazanlara cevabım Beyazıt Meydanı’dır” dedi. Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve iktidarın değişmesi için mücadeleye devam edeceğini dile getirdi.

Özgür Özel, partililerden Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasına katılmalarını istedi. Mitingde, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da yer aldı.