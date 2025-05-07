Özgür Özel, Beyazıt Meydanı’nda konuştu

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN BEYAZIT MEYDANI KONFERANSI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirdiği mitingde çok anlamlı bir konuşma yaptı. Özel, “Bu meydan politik hafızası çok güçlü, çok canlı olan bir meydan. Hürriyet mücadelesinin, özgürlük mücadelesinin kalbi burası. Her şey burada başladı. Pek çok şey burada bitti ama bu meydan tarihi önemini hiç kaybetmedi. Bu meydanda direniş var. Bu meydanda itiraz var. Bu meydanda mücadele var. Bu meydanda cesur kalpler, bu meydanda vatan için toprağa düşen bedenler var. Zaman zaman bu meydana karanlık eller de uzandı. Kontrgerilla, derin devlet burada canlar aldı. Ancak bu meydan hiçbir zaman teslim olmadı, teslim olmayacak. Beyazıt Meydanı, bu meydan hürriyetin ve mücadelenin meydanı. Bu meydanı dolduran gençler, azim ve kararlılığın, yüksek bilincin, kumpaslara, bir takım tuzaklara karşı her daim uyanık olmanın bilincinde olan gençlerdir. Bu meydan mücadeleyi de bilir, kirli ellerin oyunlarını da bilir” şeklinde belirtti.

DEMOKRASİ MÜCADELESİNE VURGU YAPTI

Özel, mücadelelerinin demokrasi ve özgürlük için olduğunu ifade etti. “Malum büyük bir mücadelenin içindeyiz. Mücadelemiz demokrasiye dair. Özgürlüğe dair. Birileri bizim sokakta olmamızdan, hatta şeytanlaştırarak ‘Sokağa mı çağırıyorsun gençleri?’ dedi. Susalım, pusalım, oturalım, ondan korkalım diye. Dedim ki o zaman 19 Mart akşamında, ‘Sen eğer bunu yapıyorsan bize, demokrasiye, gençlere. Sen bir diploma iptali ile bu ülkede devletin verdiği her kağıdı değersizleştiriyosan, geleceği çalıyorsan, evet ben de sokağa çağırıyorum herkesi'” dedi. Özel, gençlerin cesaretinin İstanbul ve Türkiye’nin geleceğine umut olduğunu belirtti.

MEKTUBA CEVAP VERDİ

Özel, kendilerine tehdit içeren bir mektup ulaştığını ve buna karşılık verdiğini açıkladı. “İşte o mektuba bir cevap vermek icap ediyordu, mektubu aldım, okudum, anladım ve yazanlara cevabım: Beyazıt Meydanı’dır. Ekrem Başkan’ı alıp da gelene kadar, İstanbul Üniversitesi’nden verilmiş helal diplomayı geri alana kadar, hak ettiğimiz seçim sandığını getirip iktidarı değiştirene kadar, o mektupta ben yokum. Ben meydandayım, sokaktayım, mücadelenin içindeyim” diyerek sözlerini sonlandırdı. Bu şekilde konuşmasının hem tarihsel hem de toplumsal bir karşılığı olduğunu vurguladı.