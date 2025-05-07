Özgür Özel, Beyazıt Meydanı’ndaydı

ÖZEL’İN MİTİNGDE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirilen mitinge katıldı. “Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla yapılan bu etkinlikte konuşma yapan Özel, Silivri’de bedel ödeyen biri için buraya toplandıklarını belirtti. Ayrıca İstanbul Üniversitesi’nde diploma almak isteyen öğrencilerin Türkiye’nin dört bir yanından geldiğini vurguladı ve “Biz de bugün buraya, alın teri ile kazanılmış, haksızlıkla hedef alınan bir diplomayı geri almaya geldik” dedi.

BEYAZIT MEYDANI’NA VURGU YAPTI

Özel, Beyazıt Meydanı’nın birçok mücadelenin ve trajedinin merkezi olduğunu ifade etti. Bu meydanın, çeşitli direnişlerin ve öğrenci mücadelelerinin tarihine tanıklık ettiğini belirtti. “Namusuyla çalışana, emek verene, başörtüsüne, geleceğine ve devrime sahip çıkana helal olsun” diye ekledi. Verdikleri mücadelenin demokrasi ve özgürlük üzerine olduğunu söyleyen Özel, bazı kesimlerin sokaktaki kalabalıktan rahatsız olduğunu öne sürdü.

DİPLOMA İPTALİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Sözlerine devam eden Özel, “19 Mart akşamında, ‘Sen bir diploma iptali ile bu ülkede devletin verdiği her kağıdı değersizleştiriyorsan, geleceği çalıyorsan, ben de sokağa çağırıyorum herkesi’ dedim” şeklinde konuştu. O gün gençliğin cesaret bulduğunu ve meydanı doldurduklarını belirtti. Kayyım uygulamalarına karşı durarak, “Eğer onlara karşı çıkmasaydınız, şimdi umut yoktu, moraller bozuktu” diye ifade etti.

MEKTUP CEVABI VE MÜCADELE

Özel, kendisine yönelik yapılan bir saldırı ve gönderilen mektubu anımsatarak, “Mektubu, eli kanlı bir katille yolladılar. Biz boyun eğmeyeceğiz” dedi. Mektupta yazanların tehdidine karşın cevap verme gereği hissettiğini belirterek, “Yazanlara cevabım Beyazıt Meydanı’dır” dedi. Ekrem İmamoğlu’nu desteklemek amacıyla mücadele etmeye devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, partililerden Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasına destek olmalarını talep etti. Mitinge, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun da katıldığı belirtildi.