“Özgür Özel: Biz Birliğimizin Teminatıyız”

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

CHP’nin bugün Beşiktaş’taki Barbaros Meydanı’nda düzenlediği “Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi”nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Biz Türkiye’nin kurucu partisiyiz. Biz bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin temeli olan partiyiz” ifadelerini kullandı. Özel, son günlerde cinayete kurban giden kadınlar, genç kızlar ve çocukların isimlerini sayarak önemli bir noktaya dikkat çekti.

ŞİDDETLE MÜCADELE VE OECD VERİLERİ

Özgür Özel, yaptığı konuşmada OECD verilerine atıfta bulunarak, “OECD verileri, Avrupa ülkeleri arasında şiddet gören kadınların oranının en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyor. Rakam korkunç. Yüzde 38. 3 kadından birinden fazlası, neredeyse iki kadından biri şiddet görüyor bu ülkede” dedi. Bu açıklama, Türkiye’deki kadınlara yönelik şiddet sorununa dikkat çekti.

YENİDOĞAN ÇETESİ VE KAMULAŞTIRMA ÇAĞRISI

İstanbul’da, bebek acil hastalarını özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 şüphelinin bulunduğu ‘yenidoğan çetesi’ hakkında da konuşan Özel, “Bir kez daha çağrı yapıyorum. O hastaneleri bedelsiz kamulaştırmamız lazım. Haydi getirin meclise bunu yapalım” şeklinde açıklamada bulundu. Bu durum, sağlık sistemine yönelik eleştirileri gündeme getirdi.