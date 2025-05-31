Özgür Özel: “Bu Yargı Darbesidir”

DÜZCE’DE CHP’Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK OPERASYONLARI ELEŞTİRDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Düzce’de düzenlediği mitingde, son günlerde CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve gözaltı süreçlerini sert bir dille eleştirdi. “Düzce ne AKP’nin ne başkasının kalesidir, sadece milletin kalesidir” diyerek kendisini miting yapmaması için uyaranlara, “Düzcelilerin vicdanını unutmuşlar” sözleriyle cevap verdi.

YARGI DARBE SAYDIĞI OPERASYONLAR

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında süregelen süreçle ilgili dikkat çekerek, bu adımları bir “yargı darbesi” olarak nitelendirdi. “Bu kez tankla değil, savcı cübbesiyle geldiler” diyen Özel, İmamoğlu hakkında henüz bir iddianamenin bile hazırlanmadığı sırada gözaltı sürecinin başlatıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte benzer suçlamalarla yargılandığını fakat hiçbir zaman tutuklanmadığını hatırlatan Özel, mevcut uygulamaların siyasi bir yönü bulunduğunu savundu.

19 Mart sabahı yapılan operasyonun ekonomik sonuçlarını dile getiren Özgür Özel, bu sürecin ülkeye maliyetinin 60 milyar doları geçtiğini belirtti. Bu parayla emeklilerin maaşlarının artırılabileceği, çiftçilerin borçlarının silinebileceği ve işsizlere ile atanmayan öğretmenlere çözümler bulunabileceğini kaydetti. “Bu para, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olmasın diye harcandı” diyen Özel, Hazine’den yapılan bu harcamaların hesabının bir gün kesinlikle sorulacağını ifade etti.

ADALLETİ SUİSTİMALİNE DİKKAT ÇEKTİ

Özel, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda taraflı bir yaklaşım sergilendiğini belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı eleştirdi. Ekrem İmamoğlu dönemini hedef alıp, önceki dönemlere göz yumulduğunu söyleyen Özel, “Bu bir adalet arayışı değil, siyasi bir kumpastır” dedi.

Konuşmasını şu sözlerle sonlandıran Özel, “Bu tehditleri yapanlara sesleniyorum: Ben iki emekli öğretmenin oğluyum. O koltukta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti var. Bu mücadeleden geri durmayacağım. Biz Kuva-i Milliye’yiz, senden mi korkacağız?” ifadelerine yer verdi.