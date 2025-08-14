Özgür Özel Bugün 12:00’de Açıklama Yapacak

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMASI GÜNDEMİ BELİRLEYECEK

Özgür Özel’in bugün yapacağı açıklama, “AK Parti’ye kuruluş yıldönümü hediyesi geliyor” sözleriyle dikkat çekti ve bu durum, medya tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer aldı. Özel, Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan hitap ederek siyasi arenada önemli bir etki yarattı. Peki, saat 12:00’de açıklanacak olan belgeler ne ile ilgili olacak? Hangi iddialar gündeme gelecek? İşte Özgür Özel’in 14 Ağustos’taki açıklamasıyla ilgili bilinen detaylar…

BAŞKANLIKTAN HEDİYE BEKLENTİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa mitinginde yaptığı konuşmada “Yarın 12’yi bekle. AK Parti’ye kuruluş yıldönümü hediyesi geliyor” sözleri ile siyasi havayı gerdi. Özel, açıklamalarında “Ak Toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor” dedi. Bugün saat 12:00’de CHP Genel Merkezi’nde, yazılı, imzalı ve açık isimlerin bulunduğu belgeleri basına sunacağını duyurdu.

KULİSLERDEKİ BİLGİLER DİKKAT ÇEKİYOR

Özgür Özel’in ne açıklayacağına dair kulis bilgileri de basında yer aldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV’de yaptığı değerlendirmede, Özel’in paylaşacağı belgelerin İBB borsasıyla ilgili olabileceğini söyledi. Saymaz, “Genel olarak İBB borsasıyla ilgili bazı bilgi ve belgeler açıklayacağını duydum” dedi. Ayrıca, Özel’in bazı belediye başkanlarının baskı ve tehdit yoluyla partilerinden istifa ettirilerek AK Parti’ye geçirildiği iddiasını ortaya atması bekleniyor. Aydın’a özgü “Topuklu Efe” göndermesiyle de kamuoyunu alevlendirdi.