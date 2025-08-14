Özgür Özel, Çağlayan’da Borsaların Varlığından Bahsetti

SON GÜNLERİN EN ÇARPICI AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan’da çeşitli borsa türleri bulunduğunu belirtti. “Çağlayan’da çok yönlü borsa var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ayrı borsası var. Borsa içinde borsa var. Çağlayan’da onlarca borsa var. Uyuşturucu ticaretinin mücadelesinde bile bambaşka borsa var” şeklinde konuştu. Özel, parti genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, İBB’ye yönelik devam eden soruşturmalarla ilgili eleştirilerde bulundu.

DEMEKRASİYE DİKKAT ÇEKİYOR

Özel, “Demokrasiyi 31 Mart’tan sonra inilecek bir tren olarak görenlerin, rakiplerine iftira atanların ve sivil siyasetin önünü kapamaya çalışanların dönemindeyiz.” dedi. AK Parti’nin iktidarının sona yaklaştığını ifade eden Özel, bunun önemli bir dönüm noktası olduğunu ve “Bu iş, bu iftiraları yapanlar itiraf yapmaya zorlandıklarını öyle anlatacaklar ki dünyanın en büyük organize kötülük hareketi çökecek” diye ekledi.

YARGIYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR YAPIYOR

Özgür Özel, ellerinde toplanan belgelerle 15 gün önce HSK’ya başvurduklarını açıkladı. “Herkesin bildiği bir gerçek, bugün bütün somutluğuyla ortaya dökülmek zorunda” ifadelerini kullanan Özel, yargıda yaşanan sorunlara dikkat çekti. “AK Partililer bilmiyorsa ki Türkiye’de yargıda, parayla pulla olan işler var, borsalar var. Kararlar ona göre çıkıyor” dedi.

YENİ BİR KIRILMA NOKTASI OLACAK

İBB soruşturmasında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen şikayet dilekçesini paylaşan Özel, bu kişiyle Mücahit Birinci arasında geçen diyalogları aktardı. “Bu düzeni sürdürmeye çalıştıkça içinde tepinen herkesin üzerine bu pislik bulaşacaktır. Ama gün bugündür ki bu bir kırılma günüdür” diye belirtti.

HSK’DAN BEKLENEN SONUÇLAR

Özgür Özel, HSK’dan sonuç beklemenin mümkün olmadığını vurguladı. Mücahit Birinci’nin sosyal medya üzerinden cevap vermesiyle ilgili soruya “Cürmün kadar yer yakarsın Mücahit. HSK’dan bir sonuç çıkar mı? Bu rejimde çıkmaz” yanıtını verdi. Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifasını gündeme getirerek, “4-5 yıldır pipetin paçalarından pislik aktığını söylüyordu” ifadelerini kullandı.