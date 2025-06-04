Özgür Özel, Cezaevinde Aileler Üzerindeki Baskıları Kınadı

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN CEZAEVİ ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarını Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti. Özel, İmamoğlu ile belediye başkanlarıyla bayramlaşırken, İmamoğlu’nun yaş gününü de kutladıklarını ifade etti. Özel, “Dün akşam saatlerinde Silivri Cezaevi’nden 12 arkadaşımız kimi Bolu’ya, kimi İzmir’e, kimi Kocaeli’ne, kimi Edirne’ye, kimi Tekirdağ’a derken altı farklı şehre yollandılar. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık buradan alındı ve İzmir’e yollandı. Ailesi, eşi, evlatları, aile büyükleri 20 dakika mesafedeyken şimdi altı saat mesafedeler. Nasıl olacak bu aile görüşleri?” şeklinde konuştu.

BELEDİYE BAŞKANLARINA UYGULANAN ZULMÜ KINALIYOR

Özel, bugüne kadar 30’a yakın arkadaşlarının çeşitli illere ailelerine en uzak yerlere gönderildiğini belirterek, “FETÖ’cüler ne zulümler yaptı burada bu kadarını yapmadılar, bunu yapmadılar, buna tenezzül etmediler. Mehmet Murat Çalık’ın evladından, eşinden, annesinden ne istiyorsun?” dedi. İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının haksız yere cezaevinde tutulduğunu ve ailelere acı çektirerek kişilere psikolojik baskı yapılmaya çalışıldığını söyledi. “Ama CHP’liler, CHP ahlakı ne iftirayı ne arkadaşına iftira atmayı olanaklı kılmaz,” diyen Özel, kendilerine zulüm edenlere hiçbir şeyin garantisini vermediğini de belirtti.

GAZİOSMANPAŞA’DAKİ SEÇİMLER ÜZERİNE YORUMLAR

Özel, Gaziosmanpaşa’da bir siyasi kapkaç olduğunu, belediye başkanlarını tutuklayarak AK Partili birini meclisten geçirmeye çalıştıklarını iddia etti. “Gaziosmanpaşa’yı kazanamayanlar İstanbul’da bir tek Gaziosmanpaşa’da belediye çoğunluğumuz yok,” diyen Özel, daha sonra Belediye Başkanlarının suçlandığı konunun 1 Nisan’da itiraz edildiğini ve oyların tekrar sayılması gerektiğini ifade etti. “Bu konuda bütün müdürlüklerden görüş sorulmuş, belediyenin menfaati olduğuna ilişkin görüşler gelmiş,” şeklinde konuştu.

KESİKLERİN HESABINI VERME VAKTİ

Özel, Ak Parti’nin Gaziosmanpaşa’ya ilişkin siyasi oyunlar için “Bu kadar kötülüğün yanına kalacağını düşünmesinler, eninde sonunda ortaya çıkacak. Bir gün bu hissin aynısını hissedecekleri günleri yaşayacaklarını bilsinler,” dedi. “İhsa Taş’ın rüşvet iddiaları ile ilgili olarak neden rüşvetin görüntüsü olmadığını sorguladı. “Diyor ki o iftira attırdıkları Aziz İhsan Aktaş; ‘Bu iş olsun diye ben şu kişi aracılığıyla belediye başkanına rüşvet verdim’ diyor. Rüşvetin görüntüsü yok, verilmesi yok, yeri yok,” şeklinde ifadeler kullandı.

ADLİ SÜREÇ VE KULLANILAN TAKTİKLER

Özel, bu süreçte arkadaşlarının haysiyetiyle oynandığını ifade ederek, kişilerin aileleri üzerinden baskı yapıldığını dile getirdi. “Bu yaşadığımızı kimsenin evladı yaşamasın,” diye belirtti. “Bu kadar kul hakkı yemenin bir bedeli olacak. Bu kadar kötülük yukarıda bir yerden çıkacak,” diyerek son sözlerini ekledi.