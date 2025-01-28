Özgür Özel, CHP’nin Aday Planını Açıkladı

CHP’NİN YENİ YOL HARİTASI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için izlenecek yol haritasını açıkladı. Bugünün yeni bir sürecin başlangıcı olduğuna dikkat çeken Özel, “İstanbul’da bir dizi toplantı yaptık. O toplantıda Ekrem başkanla, Mansur başkanla konuştuk değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır.” şeklinde konuştu. Özel, cumhurbaşkanı adayını parti üyelerinin belirleyeceğini belirtip bu sürece katılmak isteyenleri partiye üye olmaya davet etti.

YENİ SÜRECE İLİŞKİN TOPLANTI

İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığını aktaran Özel, bu toplantının yeni bir başlangıca hazır olma konusunda tam mutabakat sağlandığını ifade etti. Özel, “Duyduğum en büyük memnuniyetlerden birisi, iki demokrasi kahramanının da ‘partim görev verirse’ diye başlayan onurlu cümlelerine teşekkür ediyorum.” dedi.

TAMAMLANACAK HAZIRLIKLAR

Yeni bir başlangıç yaptıklarını belirten Özel, “Genel seçimlerden aldığımız derslerle sandığı kurup korumaktan, partimizin programını bir hükümet programına, Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için harekete geçiyoruz. Şubat ve mart ayında, örgütümüzle, sandık görevlilerimizle bugün başlıyoruz.” açıklamasını yaptı. Özel, “Adayımızı elbette hepimiz sayıları 1.6 milyona yaklaşan cesur yürekle belirleyeceğiz. ‘Ben cumhurbaşkanımı belirlemek istiyorum’ diyenlere sesleniyorum. Bundan sonraki cumhurbaşkanını belirlemeye varsanız hepinizi baba ocağına bekliyoruz.” dedi.

KARTALKAYA’DA YAŞANAN KAZA

Bolu’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangınla ilgili sorumlulukların hesabının verilmesi gerektiğini dile getiren Özel, Bolu Belediyesi’nin yangın uygunluk raporu vermediğini aktardı. Özel, “Suçlu olmayanlara suç atmaya çalışıyorlar.” ifadesini kullandı.

AYŞE BARIM’IN TUTUKLANMASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Özel, menajer Ayşe Barım’ın tutuklanmasını ve Gezi Parkı eylemlerine yönelik yürütülen soruşturmaları ele aldı. “Gezicilerin o günkü tavrı değil, bugünkü tavrı sorgulanıyor. Size teslim olan sizden beter olsun.” diye konuşan Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması hakkında da, “Ümit Özdağ’a yapılanı kendime yapılmış sayıyorum.” dedi. Özel, “Kılıçlarını çekip bu vatana bağlılık yemini içen teğmenlere de, Gezi yüzünden bin gündür içerde yatanlara da, sırf partisi ‘seni başkan yaptırmayacağız’ dedi diye içeri tıktığın genel başkana da, İstanbul Barosu’na da, sanatçılara da CHP olarak sahip çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

SELMA ALİYE KAVAFA PARTİYE KATILIM

CHP grup toplantısında, DEVA Partisi’nden istifa eden Selma Aliye Kavaf’ın CHP’ye katıldığı duyuruldu. Kavaf, CHP çatısı altında olmasının nedeninin özgürlükler, hukukun üstünlüğü ve adalet arayışı olduğunu belirtti. Özel, “Yaşanan bütün sıkıntılara, yaşatılan baskılara, yargı tacizlerine karşı dimdik bir duruşu göstermek üzere geçen hafta başlıyoruz” ifadeleriyle bu durumu destekledi.

SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASI

Özel, bir partinin kongresinin bir memleketin yasının önüne geçebileceğini vurguladı ve Bolu Belediye’sinin yangın sonrası uygunluk belgesi vermemesini gerçek olarak nitelendirdi. Özel, “Dünyanın hiçbir yerinde kamu yayıncılığı bir siyasi partinin aparatına dönüştürülemez. Bu ayıbın altında kalırsınız.” uyarısında bulundu.

GEZİ PARKI SORUŞTURMALARI

Gezi Parkı eylemleri üzerinden 12 yıl sonra hesap sorulduğunu belirten Özel, “Susmak sinmek lazım. Sokaklara dökülünce 12 yıl sonra kapıya gelebiliyorlar.” ifadesini kullandı. Ayrıca, devletin içinde uygulanan hukuksuzluklara dikkat çekti.

ÜMİT ÖZDAĞ VE İMAMOĞLU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Ümit Özdağ’a yönelik tutuklamayı kendi başına gelmiş gibi algıladığını belirten Özel, Ekrem İmamoğlu’nun ifade vermeye çağrılmasını eleştirerek durumu “İfadeye çağrılan demokrasi ve adalet isteyen herkes” ifadesiyle açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ADAYINI BELİRLEME SÜRECİ

Özel, İstanbul’daki toplantıda cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci hakkında da bilgiler vererek, “Bugün yeni yürüyüşün ilk günüdür. Önümüzdeki süreç içinde şubat, mart ve nisan aylarında tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız.” dedi. Özel, aday belirleme sürecini 1.6 milyona yaklaşan cesur yürekle gerçekleştireceklerini ifade etti.