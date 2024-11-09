“Özgür Özel: CHP Tartışmalarını Sona Erdirecek”

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN TAZİYELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rahatsızlığı nedeniyle dün hayatını kaybeden eski milletvekili Selçuk Ayhan için Bornova Hüseyin İsabey Camisi’nde gerçekleştirilen cenaze namazına katıldı. Törene bazı İzmir milletvekilleri de iştirak etti. Ayhan’ın eşi, çocukları ve yakınlarına taziyelerini ileten Özel, namazın ardından gazetecilere açıklama yaptı. Özel, Selçuk Ayhan’ın CHP İzmir İl Başkanlığı görevinde bulunduğunu ve İzmir’i TBMM’de temsil eden önemli bir isim olduğunu dile getirerek, “Çok üzgünüz. Ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve bütün İzmirlilere başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.

PARTİ İÇİ TARTIŞMALARA SON

CHP’li bazı milletvekillerinin sosyal medyada karşılıklı açıklamalar yapmasıyla ilgili değerlendirmeleri sorulan Özel, bu tartışmanın sona erdiğini belirtiler. Parti içinde kendi gündemleriyle kamuoyunu meşgul etmeme gerekliliğine dikkat çeken Özel, şunları söyledi: “Önümüzde önemli bir görev var, partiyi birinci parti yapıp Cumhuriyet Halk Partisi’ni, Atatürk’ün partisini iktidar yapacağız. Bu motivasyonla hep birlikte devam edeceğiz. Tartışmalarda haklı haksız demeden, bütün haklılardan ve haksızlardan özür diliyorum. Lüzumsuz tartışmaları bir yana bıraksınlar. Gerçekten insanlar bu kadar geçim sıkıntısı çekerken, yokluk çekerken, işsizlik çekerken, CHP’nin iç tartışmaları yapması kadar anlamsız bir şey olamaz.”

SOSYAL MEDYADA YER ALMAYAN TARTIŞMALAR

Özel, sokakta olmayan tartışmaların sosyal medyada sürmemesi gerektiğini belirterek, “Sokakta CHP tartışılmıyor. Sokakta açlık, yoksulluk, işsizlik, güvencesizlik tartışılıyor. Kadınlardan, hayvanlara kadar herkesin yaşam hakkının tehdit altında olduğu konuşuluyor. O yüzden sokakta olmayan bir tartışmayı sosyal medyada yapmanın partimize ve ülkemize faydası yoktur. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nden sözüme değer veren herkesi bu tartışmalara girmemeye çağırıyorum.” dedi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

İzmir Körfezi’ndeki kirlilikle ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na yaptığı sunuma değinen Özel, “Çevre Şehircilik Bakanı dün vicdanını göstermiş orada. Yalandan getirdiği o karanlık, Çevre Şehircilik Bakanı’nın kara vicdanıdır. Deprem sırasında attığı imzaların nelere mal olduğunu gördük. İliç’te attığı imzanın sonuçları da ortada. İstanbul’un çehresini değiştirmek isteyenler, İstanbul’u Ekrem İmamoğlu’na teslim etmeye devam ettiler. Şehircilik Bakanı, kendi vicdanının rengini göstermiştir.” şeklinde konuştu.