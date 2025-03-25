Özgür Özel, CNN Röportajında Türkiye’yi Değerlendirdi

ÖZEL RÖPORTAJIN DETAYLARI

Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından biri olan CNN International, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile dikkat çeken bir röportaj gerçekleştirdi. Röportaj, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye’de meydana gelen gelişmelerin uluslararası kamuoyunda nasıl yankı bulduğuna dair yapıldı. Programı, CNN’in tanınmış sunucusu Christiane Amanpour sundu ve röportajın yayınlanacağı zamanı sosyal medya hesabından duyurdu.

SİYASİ DURUM VE YARGI BAĞIMSIZLIĞI

Özgür Özel, röportajda Türkiye’deki güncel siyasi duruma, yargı bağımsızlığına, halkın tepkilerine ve dış politikaya dair değerlendirmelerde bulundu. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 yıldır iktidarda olduğunu ve 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’nin ikinci parti durumuna düştüğünü ifade etti. Ekrem İmamoğlu’nun halk arasındaki popülaritesine ve siyasi yükselişine de dikkat çekti. “İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmasa bu süreçlerin başına gelmeyeceğini” belirtti.

HALK YARARINA PROTESTOLAR

Özel, Türkiye genelinde 81 ilde 10 milyon insanın sokağa çıkarak adalet ve demokrasi için haklarını savunduğunu dile getirdi. Bu protestoların bir şiddet hareketi olmadığını, aksine halkın iradesini yansıttığını aktardı. Türkiye’de mahkemelerin bağımsız olmadığını vurgulayan Özel, halkın yalnızca yüzde 18’inin yargının bağımsız olduğuna inandığını belirtti ve İmamoğlu’nun tutuklanmasının bu duruma örnek teşkil ettiğini ifade etti.

DÜNYA İLE İLİŞKİLER

Öğrendiğimiz kadarıyla, Türkiye’nin Batı ile entegre olmasını ve NATO ile güçlü bir ittifak kurmasını desteklediklerini anlatan Özel, mevcut gelişmelerin bu hedeflerin önünde engel teşkil ettiğini söyledi. Türkiye’yi hukuksuz bir yola sürükleyen koşulların var olduğunu belirtti. Ayrıca, ABD, AB ve diğer demokratik ülkelerle ilişkilerin açık diyalog şeklinde devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. İkili ilişkilerin her iki taraf için de faydalı olacağını ifade etti.