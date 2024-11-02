Özgür Özel’den ‘Ahmet Özer’ Açıklaması: Çağırılırsa Gelir

CHP GENEL BAŞKANI TOPLANTIDA BULUŞTU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Avcılar’daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Özel’e milletvekillerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. Toplantıda gündeme dair açıklamalar yapıldı.

BASIN VE HALKLA PAYLAŞTIĞI GÖRÜŞLER

Özgür Özel, “Hepimiz bugün burada çok önemli bir toplantı için birlikteyiz. Daha önce Antalya’da yapacağımızı duyurduğumuz meclis grubu çalışma ve değerlendirme toplantımızı, Esenyurt Belediyemize yönelen demokrasi ve hukuk dışı saldırılar nedeniyle İstanbul’da gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu. Tüm milletvekilleri ile üç gündür İstanbul’da olduklarını ve çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Yarın parti meclislerinin, partinin en yüksek karar organına önerilerini sunmak üzere kapalı grupta tarışmalar yapacağını ifade etti.

ESENYURT’U KORUMAK İÇİN GAYRET

Özel, “Esenyurt’a ve Esenyurt halkının seçme iradesine yapılan darbeyi püskürtene kadar, İstanbul’un, Türkiye’nin seçme iradesine uzanmaya niyetlenen o eli boş döndürene kadar hep birlikte elimizi Esenyurt’un üzerinden çekmeme noktasında sonuna kadar kararlıyız” dedi. Ayrıca, “O terörist dediklerinden kalan yöntemlerle sabah 5’te kapıyı çalıp da değil, 5’te kapısına dayanmak kimseyi hükümetin kudretine teslim edemez” şeklinde eleştirilerde bulundu.

PROSEDÜR VE ÇAĞRI

“Burada çağırsan ifadeye gelir” diyen Özel, yaşananların haksızlık ve aşağılanma olduğunun altını çizdi. Özel, evde canlı bomba veya bomba tuzaklama ihtimali olmadıkça böyle bir müdahale yapılmasının gereksiz olduğunu belirtti. “Ama onlar sabah 5’te eşiyle birlikte kaldığı odaya, eşine uyandır gelsin, bırakın kapıyı çalmak, bırakın telefonla çağırmak, yatak odasına dalıp uyuyan belediye başkanını uyandırmaya tenezzül edecek, bu tacizi, bu aşağılamayı yapacak kadar gözü dönmüşlüğün içindeyiz” ifadelerini kullandı.