Özgür Özel’den Ahmet Özer Tepkisi: Kumpas Görüyoruz

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı. Özer’in evinde ve belediye binasında aramalar yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü PKK/KCK’nın mensup ve faaliyetlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer’in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle kurduğu yoğun ve süreklilik arz eden organik bağ nedeniyle üzerine atılı suçu işlediği saptandı. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, arama kararı çıkardı. Gözaltına alınan Özer’in, evi, iş yeri ve aracındaki aramaların devam ettiği bildirildi.

ÖZGÜR ÖZEL: İDDİALAR ASILSIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Özel, “Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş, daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim insanı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir. Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz, ne size teslim oluruz” dedi.

ÖZER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Özer’in gözaltına alınması, terör soruşturması kapsamında PKK ile KCK ile bağlantılı olduğu ve terör örgütü üyeliği suçu işlediği suçlamalarıyla ilişkilendiriliyor. Teknik ve fiziki takip yapılan, banka hesabı incelemeleri yapılan Özer için kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı belirtildi.

SAVCILIKTAN ÇARPICI İDDİALAR

PKK üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Ahmet Özer’in evinde ve Esenyurt Belediyesi’nde aramalar sürerken, İstanbul başsavcılığı tarafından dikkat çeken iddialar ortaya kondu. ANKA’nın haberine göre, savcılık, Özer’in PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından “demokratik özerklik projesinde görevlendirildiğini” ve bu kapsamda hazırlanan belgelerin Kandil’e ulaştırıldığı iddialarını gündeme getirdi. Ayrıca, Özer’in terör örgütü bağlantılı kişilerle çok sayıda telefon kaydının bulunduğu kaydedildi.

AHMET ÖZER KİMDİR?

Ahmet Özer, 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Esenyurt Belediye Başkanı seçilmişti. CHP’nin önde gelen isimlerinden biri olarak tanınan Özer, görev süresince çeşitli projelere imza atmış ve Esenyurt’un yönetimini üstlenmişti. 1960 yılında Van’da doğan Ahmet Özer, eğitimini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamlayarak birincilikle mezun oldu. Özer, akademik kariyerine sosyoloji ve siyaset felsefesi alanında yaptığı iki yüksek lisans ile devam etti. ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim aldı, 1999’da doçent, 2023 yılında ise profesör unvanını kazandı. Şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

ÖZER’İN ÇALIŞMALARI VE YAYINLARI

Ahmet Özer, Güneydoğu Anadolu ve sosyal yapısı üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan bir akademisyendir. “GAP ve Sosyal Değişme”, “Modernleşme ve Güneydoğu”, “Kentleşme ve Yerel Yönetimler” gibi eserleriyle toplumsal değişim, sosyolojik analizler ve yerel yönetimlere dair önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bilimsel yayınlarının yanı sıra, “Şehrivan” adlı bir romanı da bulunmaktadır.