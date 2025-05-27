Özgür Özel’den Ahtapot Gösterimi!

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlarla ilgili, “İstanbul’dan Türkiye’ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu çıkışın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin grup toplantısında Erdoğan’a cevap vermek için “Ona ahtapot göstereceğim” diyerek dikkat çekti. Toplantıda, ahtapot görselleriyle Erdoğan’a yanıt veren Özel, “İşte ahtapotun besledikleri ve işte ahtapotun canından bezdirdikleri” ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT İFADELER

Özgür Özel, toplantıda öne çıkan bazı sözleriyle dikkat çekti. “İsmet Paşa’ya söyleyeceği her sözü, o darbeden 65 yıl sonra bir başka darbeye girişen cunta başına şimdiden iade ediyorum” dedi ve Erdoğan’ı eleştirdi. Ayrıca, “İktidar tarafından geleceğin iktidarına darbe yapıldı. Seçilmişin arkasındayız, darbenin karşısındayız” diyerek demokrasinin önemine vurgu yaptı. İmamoğlu’na yapılanı da eleştirerek, “Bana diyor ki ‘Sosyalist enternasyonele bizi şikayet etme.’ Sana darbe yapıldığında şikayet edeceğiz” dedi.

ÇINAR VE HUKUKÇULARA SESLENİYOR

Özel, konuşmasında Türkiye’nin namuslu hukukçularına seslendi. “HSK daha burada ne duruyor? Bu utancı daha ne kadar taşıyacağız?” dedi. İBB’deki yolsuzluk dosyalarının dikkate alınmadığını vurguladı. Ayrıca, bir çocuğun annesinin gözyaşları içinde kalmasının üzücü olduğunu dile getirdi ve “Çınar’ın gözyaşlarında boğulun inşallah!” şeklinde sert bir ifade kullandı.

KENDİLERİNDEN OLMAYANLARA SALDIRIYORLAR

Özgür Özel, “Darbeciler panik evresinde. Boş dosya dolmadıkça sağa sola saldırıyorlar” diyerek iktidara tepki gösterdi. AK Parti içindeki vicdanlı bireylere de seslendi ve bazıların bu duruma rıza göstermediğini belirtti. Özel, MHP’li belediyelere dair soruları gündeme getirerek, bu konularda sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etti.

İBB’DEKİ YOLSUZLUK DOSYALARI ORTAYA ÇIKTI

Özgür Özel, İstanbul’da 2019’a ait 37 yolsuzluk dosyası bulunduğunu ve İçişleri Bakanı’nın bu dosyaları örtbas ettiğini iddia etti. Ayrıca, Fatih Belediyesi’nde bir öğrenci yurdunun ruhsatsız bir şekilde otel olarak işletildiğini belirterek, suç duyurusunda bulunulmadığını dile getirdi.

ERDOĞAN’IN AHTAPOTUNA YANIT VERDİ

Özel, Erdoğan’ın kendisine yönelik ahtapot ifadesine, “Tayyip kendi kendine bir ahtapot görüyor. Kollarını arıyorsan işte Fatih Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi” diyerek yanıt verdi. Ayrıca, Türkiye’deki yolsuzluklar ve skandallar hakkında konuşarak, “5’li çete dediğim 40 haramileri” vurgusu yaptı.

İBB’Lİ DÖRDÜNCÜ DALGA OPERASYONU VE TUTUKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığına yönelik usulsüzlük iddiaları üzerine yapılan operasyonda 46 şüpheliden 25’i tutuklandı.