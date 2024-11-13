Özgür Özel’den Bahçeli’ye Ait Önemli İddia

CHP GENEL BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerle bir araya gelerek güncel politik konuları değerlendirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terörist başı Abdullah Öcalan’a yönelik “Örgütü lağvet, TBMM’de DEM Parti grubunda konuş” şeklindeki çağrısı, siyaset gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. Basın mensuplarına yönelik açıklamalarında Bahçeli’nin bu çıkışının çok konuşulacak bir iddia olduğunu belirten Özel, Bahçeli’nin İmralı’daki konuşmasının o ölçekte olduğundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haberi olmadığını savundu. Özel, konuşmasında ayrıca erken seçim talebini yineleyerek Erdoğan’ın yeniden adaylığıyla ilgili mesajlar verdi.

BAHÇELİ’NİN ÇIKIŞINA YANIT

Özgür Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle oldu: “İttifak ortakları arasında uyumsuzluk söz konusu. Tayyip Bey’in Bahçeli’ye yaptığı ziyarette dosya sunduğu ve ‘Bir şeyler yapmamız lazım’ diyerek takdirin Bahçeli’ye ait olduğunu ifade ettiği anlaşılıyor. Bahçeli’nin, Güneydoğu’da yapılacak barış yemeğinden önce yaptığı konuşma, o yemeği organize eden vekiller ve bölgenin önde gelenleriyle birlikte gerçekleşiyor. Bahçeli’nin konuşması, odaya bomba gibi düşüyor. Odayı arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Devlet Bey bir şeyler demiş bana, onun kaydını yollayın’ diyerek bu konuşmanın yapıldığından haberdar olmadığını öğreniyoruz.”

ERDOĞAN’IN SEÇİM ADAYLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu’nun kararına göre bu durumun Erdoğan’ın ikinci dönemi olduğunu belirtti. O dönem içerisinde yalnızca Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi halinde yeniden aday olabileceğine dikkat çeken Özel, “Aday olabilmek istiyorsa şöyle bir çağrıda bulunuyoruz: Beş yıllığına seçildin. 2.5 yıl senden, 2.5 yıl bizden. Seçim bu yıl kasımda yapılmalı. Eğer seçimleri gelecek sene yapmazsan, 6 ay kala gelip de ‘seçimleri yenileyelim’ deme, o zaman ben bunu yapmam” şeklinde konuştu.

CHP’NİN ADAY SORUNU YOK

Özgür Özel, CHP’nin aday sorununu da gündeme getirerek, “Kimseyi dışarıda bırakmaya niyetimiz yok. CHP’nin aday sorunu yok. Biz kişi odaklı meseleye yoğunlaşmıyoruz. Tarihi henüz belli olmayan bir seçim için CHP’nin adayı olmaz. CHP’de kazanan kim ile kazanır gibi sorular var. Aday kim sorusu beni rahatsız etmiyor. Ben oldukça huzurlu bir şekilde uyuyorum” dedi.