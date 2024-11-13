Özgür Özel’den Bahçeli’ye Dikkat Çeken İddia

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerle bir araya gelerek gündemdeki gelişmelere ışık tuttu. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan’a “Örgütü lağvet, TBMM’de DEM Parti grubunda konuş” şeklindeki çağrısı, siyasi arenada büyük yankı uyandırmıştı. Özel, Bahçeli’nin bu açıklamalarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haberi olmadan yapıldığını iddia etti. Ayrıca, konuşmasında erken seçim talebini yineleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı hakkında da bazı mesajlar iletti.

BAHÇELİ’Yİ ARAYAN ERDOĞAN

Özgür Özel’in açıklamalarından dikkat çeken noktalar arasında, “İttifak ortakları arasında uyumsuzluk söz konusu. Tayyip Bey’in Devlet Bey’e yaptığı ziyarette dosya sunduğu ve ‘Bir şeyler yapmamız lazım’ dediğini biliyoruz. Güneydoğu’da yapılacak barış yemeğinden önce Bahçeli konuşmasını yaparken, o sırada o yemeği organize eden vekiller ve bölgedeki önde gelenler var. Bahçeli’nin konuşması odada bomba gibi düşüyor. Tayyip Bey odayı arayıp, ‘Devlet Bey bir şeyler söylemiş, bana onun kaydını yollayın’ diyor. Bu konuşmanın bu ölçekte yapıldığından Erdoğan’ın haberi olmadığını biliyoruz.” ifadeleri öne çıktı.

ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI VE CHP’NİN VİZYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusuna da değinen Özel, Yüksek Seçim Kurulu’nun kararına atıfta bulunarak, Erdoğan’ın bu dönemindeki adaylığının yalnızca Meclis seçimlerinin yenilenmesi durumunda olabileceğini belirtti. Özel, “Beş yıllığına seçildin, bunun 2.5 yılı bitti. Gelecek sene kasımda seçim olmazsa, ‘seçimleri yenileyelim’ dersen ben buna katılmam.” açıklamasında bulundu.

CHP’NİN ADAY SORUNU YOK

Özel, CHP’nin aday sorununa ilişkin, “Kimseyi dışarıda bırakmaya niyetimiz yok. CHP’nin aday sorunu yok. Biz kişi odaklı meseleye yoğunlaşmıyoruz. Tarihi belli olmayan bir seçim için CHP’nin adayı olmaz.” şeklinde konuştu. Bu durumu kimle kazanacakları ile ilgili soruların kendisini rahatsız etmediğini, huzur içinde uyuduğunu dile getirdi.