Özgür Özel’den Boykot Çağrısı Açıklaması

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SONRASI ÇAĞRILAR

Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel “boykot” çağrısı yapıyor. Araştırma sonucunda bazı medya kuruluşlarının da aralarında bulunduğu birçok şirket hedef gösterilirken, Özel, bugün yeni bir açıklama daha gerçekleştiriyor. 2 Nisan için yapılan boykot çağrılarına destek vererek, tüm vatandaşların bu eyleme katılmasını istiyor.

DESTEK ÇAĞRISI VE AÇIKLAMA

Özel, yaptığı paylaşımında “19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar. Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak.” diyerek durumu özetliyor.

TİCARET BAKANI’NDAN YANIT

Özel’e yönelik tepkilerin artması üzerine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dikkat çeken bir açıklama yapıyor. Bakan Bolat, boykot çağrısı yapan kişilere karşı ticaretinde maddi kaybı olan firmaların tazminat davası açabileceğini belirtiyor. “Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir.” ifadeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.