Özgür Özel’den Boykot Çağrısı: Firma İsimleri Verildi

CHP GENEL BAŞKANINDAN BOYCOT ÇAĞRISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik devam eden soruşturmalar çerçevesinde Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması sürecinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de bir araya gelen kalabalığa hitap etti. Özel, burada firmaların isimlerini vererek boykot çağrısı yaptı. Medya kuruluşlarını daha önce Saraçhane’deki gösterileri yayınlamadıkları için boykotla tehdit eden Özel, bu kez daha spesifik bir şekilde firmalara odaklandı.

FİRMA İSİMLERİYLE BOYCOTU TEŞVİK EDİYOR

Özel, “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim. Size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab’ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!” şeklinde konuştu. Kitap alırken D&R’a uğramadıklarını ifade eden Özel, “Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum!” diye ekledi. Ayrıca “İdefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok! D&R yok, İdefix yok… İstiklal’de Demirören AVM var, karşı kaldırımdan geçin” dedi.

GENÇLERE YÖNELİK İFADELER

Özel gençlere hitaben, “Kilime kim basıyorsa o kilime o sahip çıksın. Kilim Mobilya’yı evinize sokmayın.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, gençlerin “Ülker, Ülker, Ülker” dediğini belirterek, “Bu da gençlerin talebidir” dedi. Benzin alınacak yerlerin sayısının fazla olduğunu ancak artık Türk Petrol’ün yeterli olmadığını belirtti. Gaz almak için farklı alternatiflerin bulunduğunu söyleyerek, “Hepsi alınabilir Milengaz, Likitgaz’dan hiçbirimize hayır yok” ifadelerini kullandı.

MEDYA VE HİZMETLER ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Özel, “TRT’ye bakmayın, TGRT’nin İhlas Ev Aletleri ile artık ısınmayın. Milli Piyango’dan, Misli.com’dan, iddaa.com’dan sakın ha…” şeklinde uyarılarda bulundu. Son olarak, “Kartalkaya’da otel yanarken denetlemeleri yapmayıp iftira atan, hala istifa etmeyen Turizm Bakanı var ya… Bayram geliyor, uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS’den sakın ha!” diyerek ETS’yi eleştirdi. Bu açıklamalar, Özel’in geçmişteki boykot çağrılarıyla benzerlik gösterdiği düşünülüyor.