Özgür Özel’den Boykot Çağrısı: Firmaları Açıkladı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar çerçevesinde, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması sonrası Saraçhane’de yeniden toplanan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada etkileyici bir konuşma yaptı. Medya kuruluşlarına yönelik daha önce yaptığı boykot tehditlerine ek olarak, bu kez belirli firmalara isim vererek boykot çağrısında bulundu.

ÖZEL’DEN BOYKOT ÇAĞRISI

Özel, “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab’ten içmeyin. Bundan sonra EspressoLab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!” dedi. Kitap alımında D&R’ı tercih etmeyenlere seslenen Özel, “Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok! D&R yok, Idefix yok…” diye dikkat çekti. Ayrıca yerel bir firmayı yani, Kilim Mobilya’yı hedef alarak, “O kilime kim basıyorsa o kilime o sahip çıksın. Kilim Mobilya’yı evinize sokmayın.” şeklinde bir uyarıda bulundu.

GENÇLERİN TALEPLERİNE DE DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasında gençlerin boykota yönelik taleplerine de değinen Özel, “Gençler de ‘Ülker, Ülker, Ülker’ diyor. Bu da gençlerin talebidir.” ifadesini kullandı. Ayrıca, benzin ve gaz alırken tercih edilmemesi gereken noktalarla ilgili olarak, “Benzin alınacaksa dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk Petrol diye bir şey yok! Gaz alınacaksa hepsi alınabilir, Milengaz, Likitgaz’dan hiçbirimize hayır yok.” dedi. Medya organlarıyla ilgili eleştirilerde bulunan Özel, “TRT’ye bakmayın” ve “TGRT’nin İhlas Ev Aletleri ile artık ısınmayın.” diyerek dikkat çekti.

ETKİNLİKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak, “Kartalkaya’da otel yanarken denetlemeleri yapmayıp ortaya çıkıp ona buna iftira eden, hala istifa etmeyen, Erdoğan’ın da görevden alamadığı Turizm Bakanı var ya… Bayram geliyor, uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS’den sakın ha! ETS’yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok!” diyerek, etkinlikleri dahi boykot etmenin önemine vurgu yaptı.