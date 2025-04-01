Özgür Özel’den Boykot Çağrısı ve Tepkiler

EKREM İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI ÜZERİNE GEÇEN HAFTA YAPILAN BOYKOT ÇAĞRISI

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının arkasından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel dikkat çeken bir eylem gerçekleştirdi. Özel, Saraçhane’de yaptığı konuşmada, bazı medya kuruluşları da dahil olmak üzere çeşitli şirketlerin isimlerini vererek bir boykot çağrısında bulundu. Bu durum, büyük tartışmalara yol açarken, tepkiler artmaya başladı. Savcılık, bu gelişmeler üzerine harekete geçti.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında halkın belirli bir kesiminin ekonomik faaliyetlerini engellemeye yönelik olarak bilinen “boykot” çağrıları ve bu çağrıları yayan bireyler hakkında re’sen Nefret ve Ayrımcılık ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlarından bir soruşturma başlattı. Ayrıca, daha önce Saraçhane’deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot ile tehdit eden Özel, bu kez direkt olarak firmaların isimlerini vererek boykot çağrısını tekrarladı.

BOYKOT LİSTESİ AÇIKLANDI

Özel, etkili bir şekilde, “Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün” ifadeleriyle tavrını ortaya koydu. Boykot çağrısında bulunduğu şirketlerin isimlerini tek tek belirtti.