Özgür Özel’den Boykot Gücü Açıklaması

ÖZGÜR ÖZEL’İN KONUŞMASI VE BOYKOT ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar neticesinde 19 Mart’ta gözaltına alınması ve ardından tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili son kez Saraçhane’de toplanan kalabalığa seslendi. Özel, konuşmasında İstiklal Caddesi’ndeki Demirören AVM’nin adının değiştirildiğini ve bu durumun boykot gücünü temsil ettiğini ifade etti.

DEMİRÖREN AVM’NİN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

Özel, “Sınıfı geçen biri var. İstiklal Caddesi’nde Demirören var. Her türlü kötülük, yanlış onda. Ama Demirören AVM’yi başkaları satın almış. Beni aradılar, ‘Boykotu kaldır’ dediler. Ben de ‘O zaman sen de tabelayı kaldır’ dedim. İsimleri sökmüşler, adlarını İstiklal AVM yapmışlar. Bu boykotun gücü.” şeklinde konuşarak boykot çağrısına dikkat çekti.

BOYKOT LİSTESİ VE MESAJLAR

Özel, bir gün önce yine Saraçhane’de gerçekleşen konuşmasında bir boykot listesi duyurmuş ve bu liste içerisinde Demirören AVM’ye de yer vererek, “Karşı kaldırımından geçin…” demişti. Bu açıklamalar, partinin boykot stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.