Özgür Özel’den Çarpıcı Çağrı: “Yıkın Geçin”

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin devam eden soruşturmada, Ekrem İmamoğlu ve birçok kişi gözaltına alındı. Bu durumun yankıları sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den dikkat çeken bir çağrı geldi.

POLİSE ZARAR VERMEDEN YIKMA ÇAĞRISI

Beylikdüzü Belediyesi önünde gerçekleştirdiği konuşmada, bu akşam iftardan sonra vatandaşları sokağa davet eden Özel, “Bütün Türkiye’yi bugün iftardan sonra yapacağımız mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin” sözlerini kullandı.

İLK SEÇİMLERDE CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU

Özel, açıklamalarına devam ederek, “Ekrem Başkan, Murat Başkan, Beylikdüzü’ye, İstanbul’a, halkımıza, milletimize emanettir” dedi ve “Bütün Türkiye’ye sesleniyorum: Yapılacak ilk seçimlerin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu’dur. Bugün bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Bir sonraki Cumhurbaşkanı’na, bir sonraki Cumhuriyet Hükümetine, bir sonraki iktidara darbe girişimi vardır. Cumhurbaşkanımızı, Ekrem İmamoğlu’nu milletimize emanet ediyorum. Kırmadan, dökmeden, haklıyken haksız duruma düşmeden yolumuz açık olsun.” şeklinde ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU’NU BEKLEYEN SENARYOLAR

Öte yandan, geçtiğimiz gün saat 06.30’da gözaltına alınan İmamoğlu’nun, 4 günlük gözaltı süresinin sona ermesinin ardından, en geç 23 Mart Pazar günü hakim karşısına çıkması bekleniyor. İmamoğlu hakkında dört olasılık gündemde. Bu bağlamda, İmamoğlu ve diğer şüphelilere yönelik toplamda 7 suçlama öne çıkıyor.