Özgür Özel’den CHP’ye Kayyum Tepkisi!

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN KONUŞMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısı sırasında önemli açıklamalar yaptı. Kayyum iddiaları üzerine konuşarak, “İBB kayyumunu 7 gün 7 gece Saraçhane’deki milyonlar püskürttü. Biz de olağanüstü kongre yaparak CHP’ye hazırladıkları planı püskürttük. CHP grubuyla, parti meclisiyle, 81 il başkanıyla, 2 milyon üyemizle buradayız hodri meydan. Atatürk’ün partisini ne kayyuma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz. Biz buradayız. Bir önceki kayyum karşı kafede oturuyordu. 5’e 20 kala nasıl yolladıysak; Atatürk’ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Biz buradayız partimizin başındayız. Teslim olmayız, biz kazanacağız. Erdoğan gidecek CHP kalacak” şeklinde ifadelerde bulundu.

EKONOMİK ŞARTLARIN ZORLUĞU

Özel, konuşmasında ekonomik durumun toplumun en fragman kesimlerini olumsuz etkilediğini belirtti. “Ekonomik şartlar, toplumun en kırılgan kesimlerini en ağır şekilde etkiliyor. Rakamlara, iktidarın öncesine ve sonrasına baktık. 2022’de bir kurbanlık koç 150 TL, bugün geldiğimiz noktada geçen sene koç 15 bin TL, asgari ücret 17 bin TL’ydi. Bugün ise asgari ücret 22 bin, kurbanlık koç 25 bin TL oldu. Her ay emeklinin cebinden TÜİK marifetiyle emeklinin cebinden para çalınıyor” dedi. Ayrıca, gerçek maaşların 3 yılda yüzde 35 eridiğini ve işçi temsilcilerinin asgari ücrete enflasyon ayarlaması yapılması gerektiğini vurguladı.

BÜYÜME VE İŞSİZLİK ORANLARI

Ekonmik verileri ele alan Özel, “TÜİK’in açıkladığı verilerle Erdoğan’ın övündüğü büyüme yüzde 2. Son 6 yılın en düşük büyümesi gerçekleşti” diyerek büyüme oranlarını eleştirdi. İşsizlik rakamlarını da paylaşan Özel, “3 kişiden biri işsiz memlekette. Kadın işsizliği yüzde 40, genç işsizliği yüzde 37,5” ifadelerini kullandı.

İFTİRALAR VE YANILTMAK

Özel, Ekrem İmamoğlu’na atılan iftiralara da dikkat çekerek, “Ekrem Başkan’a attığı iftiralardan birini ispatlayamadı. İçerde tutup ‘malına mülküne el koydum eğer bu iftirayı atmazsan olmaz’ demek. Biz bu filmi daha önce gördük” dedi. Darbe dönemleri üzerinden örnek veren Özel, bugünkü mağdurların yarının iktidarını oluşturacaklarını belirtti.

YARGI VE SİYASİ ETİK YASASI

Özel, etkili bir siyasi etik yasası çıkması gerektiğinin altını çizerek, bunun yeterince denetlenmediğini söyledi. İtiraz edilen ihale süreçlerini de gündeme getirerek “AK Parti ve MHP oylarıyla geçirdiler” dedi.

YOLSUZLUK VE İDDİALAR

Son olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın yargı sürecine dair eleştirilerde bulunan Özel, “Bunların hepsi ortada dururken, Ekrem Başkan’la ilgili 210 gündür didik didik ediyorsun kanıtladığın bir şey yok” diye belirtti ve İlginç bir biçimde, camiaya döşenen iftiraların aslında yolsuzluğun örtbas edilmesine neden olduğunu ifade etti.