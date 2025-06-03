Özgür Özel’den CHP’ye Sert Tepki!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Özel, CHP’ye yönelik kayyum iddiaları hakkında konuşarak kürsüden net bir şekilde meydan okudu. “İBB kayyumunu 7 gün 7 gece Saraçhane’deki milyonlar püskürttü. Biz de olağanüstü kongre yaparak CHP’ye hazırladıkları planı püskürttük. CHP grubuyla, parti meclisiyle, 81 il başkanıyla, 2 milyon üyemizle buradayız hodri meydan. Atatürk’ün partisinin ne kayyuma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz. Biz buradayız. Bir önceki kayyum karşı kafede oturuyordu. 5’e 20 kala nasıl yolladıysak; Atatürk’ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Biz buradayız partimizin başındayız. Teslim olmayız, biz kazanacağız. Erdoğan gidecek CHP kalacak” şeklinde konuştu.

ekonomik şartlar ve etkileri

Özel, ekonomik şartların toplumun en kırılgan kesimlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. “Rakamlara, iktidarın öncesine ve sonrasına baktık. 2022’de bir kurbanlık koç 150 TL, bugün geldiğimiz noktada geçen sene koç 15 bin TL, asgari ücret 17 bin TL’ydi. Bugün ise asgari ücret 22 bin, kurbanlık koç 25 bin TL oldu. Her ay emeklinin cebinden TÜİK marifetiyle para çalınıyor. İstanbul Ticaret Odası’nın ilan ettiği rakamlarla dahi olsa 3 yılda yüzde 35 maaşlar fark edecekti” dedi.

büyüme verileri ve işsizlik

Sonrasında, Türkiye’nin büyüme verileriyle ilgili de konuşan Özel, “TÜİK sadece bu verileri değil, işsizlik verileri açıklıyor. Erdoğan’ın övündüğü büyüme yüzde 2. Son 6 yılın en düşük büyümesi gerçekleşti” ifadesini kullandı. Ekonomik durumu değerlendirirken, 3 kişiden birinin işsiz olduğuna da dikkat çekti. Kadın işsizliğinin yüzde 40, genç işsizliğinin de yüzde 37,5 olduğunu belirtti.

iftira iddiaları ve siyasi etik tartışmaları

Ekrem İmamoğlu’na iftira atanların kanıt gösteremediğini söyleyen Özel, “Millete verdiği sözü tutmayan, yapmayacağım dediği şeyi yapan, o koltukta bir gün bile oturamaz” dedi. Ayrıca, “Bu iftiraları atan kişi, 20’ye yakın şehrin devlet ya da şehir hastanelerinin ihalesini almış.” diyerek hükümetin hukuksuzluğunu eleştirdi.

ihale manipülasyonları

Özel, Kağıthane Belediyesi’nin gerçekleştirdiği “torba ihale” konusunda da eleştirilerde bulundu. 184 kalem ihalenin aynı torbada toplandığını ifade ederek, bu durumun şeffaf olmadığını ve iktidarın kirli ilişkilerinin sürdüğünü savundu. “Bunların hepsi ortada dururken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı 3 gizli tanıkla insanların onur ve haysiyetine saldırıyor” dedi. Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir dizi ispatlanmamış suçlamanın olduğunu vurguladı.

sorular ve yolsuzluk iddiaları

Özel, 560 milyar TL’lik yolsuzluk iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. “İBB’nin 6 yıllık gelir ve kazancının tamamı 497 milyar TL olduğu ortaya çıkmıştı. Görüntüde para çıkartıldığını gösteriyorlar ama kasadan hard disk çıkıyor” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Bu bağlamda, ihanet ve yolsuzluk ilişkilerini açığa çıkarmak için mücadele verdiklerinin altını çizdi.