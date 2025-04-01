Özgür Özel’den Ekonomik Boykot Çağrısı

TÜRKİYE SİYASETİNDE HAREKETLİ GÜNLER YAŞANMAKTA

Türkiye siyasetinde kayda değer hareketlilik gözlemleniyor. CHP kurultayındaki şaibe iddiaları, belediyelerdeki yolsuzluklar, kent uzlaşısı soruşturması ve “sorunlu” diploma gibi konular gündemde yer alıyor. Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk nedeniyle tutuklanmasının ardından başlayan sokak olaylarıyla birlikte yeni çağrılar gündeme geliyor ve bu olaylara destek vermeyen ünlüler ile milli markalar boykot edilmeye başlanıyor.

2 NİSAN EKONOMİK BOYKOT ÇAĞRISI

İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında üniversite öğrencileri kampüslerde ‘ders boykotları’ düzenlemişti. Öğrencilerin son gelişmede, yarın (2 Nisan) ekonomik boykot yapacaklarını duyurduğu öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN 2 NİSAN BOYKOT PAYLAŞIMI

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Özgür Özel, 2 Nisan ekonomik boykot çağrısını yaparken şu ifadeleri kullandı: “19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar. Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak. #2nisantüketimboykotu”

CHP’NİN EYLEMLERİ ESNAFI ZORDA BIRAKIYOR

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, bu duruma tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından şunları belirtti: “CHP millete muhalefet etmeye devam ediyor. Şimdi de 2 Nisan’da alışveriş yapmayarak esnafı, kuryeyi, günlük kazançla geçinen binlerce insanı cezalandırmaya kalkıyor. Suçlarını örtbas etmek, gündem değiştirmek için sözde protestoları uğruna küçük esnafın kepenk kapatmasını, kuryelerin evine ekmek götürememesini umursamıyorlar. Halkın derdiyle ilgilenmeyen, kendi siyasi hesapları uğruna esnafımızı zor durumda bırakmayı marifet sayan bir zihniyetle karşı karşıyayız.”

EMEK, ADALET VE ÖZGÜRLÜK VURGUSU

Bu da yetmiyor; ünlüleri, fenomenleri linç ediyorlar! Paylaşım yapmadıkları için komedyenleri, sanatçıları ve sporcuları hedef gösteriyor ve zorbalıkla kendi görüşlerini dayatıyorlar. Demokrasi ve özgürlük savunucusu maskesi altında bireysel haklara saldırmayı sürdürüyorlar. Ekmeğini alın teriyle kazanan insanları ekonomik zarara uğratmak ve düşünen, üreten insanları zorla konuşturmak millete karşı muhalefet etmektir. Biz her zaman emeğin, adaletin, özgürlüğün ve aziz milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.