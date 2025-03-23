Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na Destek Açıklaması

ÖZEL’DEN İMAMOĞLU AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ile birlikte İstanbul Adliyesi’nde yapılan açıklamalarda bulunuyor. Özel, partinin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği seçimde oy kullanan vatandaşı Saraçhane’ye davet etmeyi ihmal etmedi. Özel, karar hakkında, “Biraz önce 16 milyon İstanbullunun üç kez seçtiği Ekrem İmamoğlu, tek suçu Recep Tayyip Erdoğan’ı yenmek olduğu için ve bir sonraki seçime girdiğinde de kazanacağı için tutuklandı. Ama iki tane kumpasla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

KUMPASLAR VE İTİRAZLAR

Bu durumun önemine değinen Özel, “Bunlardan biri terör iddiasıydı. Oradan tutuklama talebi reddedildi. Adli kontrol dahi yok. Ama İmamoğlu Suç Örgütü diye tabir ettikleri dosyadan tutuklama verildi. Kayyum atanmasının ortadan kalkması bakımından önemlidir” dedi. Özel, İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşması için itirazların yapılacağını belirtirken, bu itirazların hem hukuki hem de toplumsal itirazlar olduğunu belirtti. “Dört gündür Ekrem İmamoğlu için yollara, sokaklara dökülen insanların bu sevgisi boşuna değildir” diye ekledi.

SEÇİM SÜRECİ VE SEVİLGİ GÖRÜNTÜLERİ

İBB Başkanı olarak İmamoğlu’nun görevini sürdüreceğini ifade eden Özel, “Ekrem başkan suçsuzluğu ispat edilene ya da serbest bırakılana kadar bu vekalet görevi sürdürülecek” dedi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen uzun kuyruklar ile engelli bireylerin seçim için sandık başına gitmesi, bu ülkede kimin geldiğini ve kimin gittiğini gösterdiğini vurguladı. Ekrem İmamoğlu’nun “morali yüksek” olduğunu ve bunun bir kumpas olduğunu bildiğini belirtti. “O sandıktan eninde sonunda Ekrem İmamoğlu çıkacak. Bunu değiştiremeyecekler” şeklinde konuştu.

ÖZEL’İN SLOGAN YORUMU VE İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Saraçhane’de oyunu kullanan Özel, “yandaş medya dışarı” sloganlarının yükseldiği anlarda konuşmakta zorluk yaşadı. Ekrem İmamoğlu, Türkiye ve dünya siyasetinde önemli bir durum yaşandığını söyledi. “Biz Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek adayımızı belirleyecekken; adayımıza yapılan yargı tacizlerinin en üst noktasına çıkıp kendisinin tutuklanacağı şekilde gözaltı işlemi uygulandı” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, “Buna karşı CHP’nin sadece üyeleriyle değil, Dayanışma Sandığı diyerek yaptığı çağrıya bugün bütün İstanbul’da üye sayımızın 10 katı kadar Dayanışma Sandıkları’ndan taşmaktadır” diyerek toplumda önemli bir harekete dikkat çekti. “Cumhurbaşkanı adayı belirleme özgürlüğünü elinden yargı ve baskıyla alınmasına millet bir darbeyi çıplak elleriyle püskürtür gibi dayanışma sandıklarından püskürtmektedir” dedi.

SONUÇ OLARAK

İmamoğlu’nun şu anda cezaevi yolunda olduğunu, ancak halkın onun Çankaya Köşkü’ne yaklaşmasına yardımcı olduğunu vurguladı. “Bugün 1 milyon 700 bin üyemizin önemli bir kısmı oy kullanacak ama anlaşılan 10 milyonun üzerinde ya da 10 milyona yakın bir dayanışma oyu Ekrem İmamoğlu’nun önünü kesenlere karşı ona bambaşka bir yol açacaktır” dedi. Ayrıca emekçilere yönelik duygusal söylemlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti ve basın emekçilerinin her zaman kıymetli olduğunu vurguladı.