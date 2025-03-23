Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanması Açıklaması

ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma kararı sonrası Çağlayan Adliyesi’nde basın toplantısı düzenledi. Özel, “Tek suçu Recep Tayyip Erdoğan’ı yenmek olduğu için tutuklandı. İki kumpasla karşı karşıyayız. Terör iddiasından tutuklama talebi reddedildi ama diğer dosyadan tutuklanmasına karar verdiler” dedi.

KAYYUM ATAMA İHTİMALİ

Özel, “İstanbul’un iradesine kayyum atama ihtimalinin ortadan kalkması yönünden önemlidir. Başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için hem hukuki hem toplumsal itirazlar yapılacak” ifadelerini kullandı.

HALKIN SEVGİSİ

Dört gündür Ekrem İmamoğlu için alanlarda olan insanların varlığına dikkat çeken Özel, “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında kilometrelerce kuyrukta bekleyen insanların bu sevgisi ve güveni düşü değil. Halka rağmen kimseye kumpas kurup onu oyun dışına itemezsiniz. Görevini sorumluluktan yardım alamazsınız” şeklinde konuştu.