Özgür Özel’den Erken Seçim Çağrısı

CHP BU YIL BAYRAMLAŞMADI

CHP, bu yıl siyasi partilerle bayramlaşma gerçekleştirmedi. Genel Başkan Özgür Özel, İBB binasında partililerle bir araya gelerek bayramlaşmasını gerçekleştirdi. Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Her biri pırıl pırıl, eline bırakın kan kir değmemiş gençleri Silivri’de tutmanın, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu birlik beraberlik ortamından uzak olduğunu hatırlatırız.” dedi.

HEDEF GÖSTERMEMİŞLERDİR

Açıklamalarında, polisle ilgili herhangi bir hedef gösterme durumunun olmadığını dile getiren Özel, “Çoğunluk enerjisi Ekrem İmamoğlu’nun arkasındadır, milletin arkasındadır. Bugünkü muhalefetin müstakbel iktidarın arkasındadır.” şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Özel, dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını başlatmış durumunda olduklarını da vurguladı. “‘Adayımı yanımda sandığımı önümde istiyorum’ diyen ve Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talep eden kampanyayı sürdüreceğiz.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.