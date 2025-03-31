Özgür Özel’den Erken Seçim Çağrısı

CHP’NİN BAYRAMLAŞMA POLİTİKASI

Bu yıl CHP, diğer siyasi partilerle bayramlaşmayı tercih etmedi. Genel Başkan Özgür Özel, İBB binasında partilileriyle bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalar yapan Özel, “Her biri pırıl pırıl, eline bırakın kan kir değmemiş gençleri Silivri’de tutmanın, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu birlik beraberlik ortamından uzak olduğunu hatırlatırız.” ifadelerini kullandı.

POLİSE YÖNELİK SUÇLAMALAR

Özel, polislere doğrudan hedef gösterecek herhangi bir hareketlerinin olmadığını vurguladı. “Çoğunluk enerjisi Ekrem İmamoğlu‘nun arkasındadır, milletin arkasındadır. Bugünkü muhalefetin müstakbel iktidarın arkasındadır.” şeklinde konuştu.

DÜNYA SİYASİ TARİHİNE DAMGA VURAN KAMPANYA

Özel, dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını başlattıklarını belirtti. “Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum” diyen kişilerle birlikte Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebi için kampanyayı sürdüreceklerini ekledi.