Özgür Özel’den Erken Seçim Talebi

CHP BAYRAMLAŞMA GELENEKLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bu yıl CHP, diğer siyasi partilerle bayramlaşmama kararı aldı. Genel Başkan Özgür Özel, Saraçhane’deki İBB binasında partililerle bir araya gelerek bayramını kutladı. Basın mensuplarına açıklamalar yapan Özel, “Her biri pırıl pırıl, eline bırakın kan kir değmemiş gençleri Silivri’de tutmanın, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu birlik beraberlik ortamından uzak olduğunu hatırlatırız.” şeklinde konuştu.

SİYASİ BİRLİĞE VURGU YAPILDI

Özel, ayrıca polise yönelik herhangi bir hedef gösterici açıklama yapmadıklarının altını çizerek, “Çoğunluk enerjisi Ekrem İmamoğlu’nun arkasındadır milletin arkasındadır. Bugünkü muhalefetin müstakbel iktidarın arkasındadır.” ifadelerini kullandı. Bu bağlamda parti olarak resmi bir duruş sergilediklerini belirtti.

EN BÜYÜK İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını başlattıklarını söyleyen Özel, “‘Adayımı yanımda sandığımı önümde istiyorum’ diyen ve Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talep eden kampanyayı sürdüreceğiz.” dedi. Yapılan bu açıklamalar, partinin ilerleyen süreçteki hedeflerini ve politikalarını net bir şekilde ortaya koyuyor.