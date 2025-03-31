Özgür Özel’den Erken Seçim ve İBB Açıklaması

CHP BU YIL BAYRAMLAŞMA YAPMADI

CHP, bu yıl siyasi partilerle bayramlaşmayı gerçekleştirmedi. Genel Başkan Özgür Özel, Saraçhane’deki İBB binasında partililerle bir araya gelerek bayramlaşma etkinliği düzenledi. Basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunan Özel, “Her biri pırıl pırıl, eline bırakın kan kir değmemiş gençleri Silivri’de tutmanın, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu birlik beraberlik ortamından uzak olduğunu hatırlatırız.” ifadesini kullandı.

POZİTİF ENERJİ SÜRECEK

Özel, polisle ilgili olarak doğrudan hedef gösterecek bir ifade kullanmadıklarına dikkat çekti. “Çoğunluk enerjisi Ekrem İmamoğlu’nun arkasındadır, milletin arkasındadır. Bugünkü muhalefetin müstakbel iktidarın arkasındadır,” diye konuştu. Ayrıca, Dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını başlattıklarını da vurgulayan Özel, “‘Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum’ diyen ve Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ile erken seçim talep eden kampanyayı sürdüreceğiz.” şeklinde bilgi verdi.