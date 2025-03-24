Özgür Özel’den Espressolab Boykot Çağrısı

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK PROTESTOLAR

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasını protesto etmek amacıyla yapılan eylemlerin merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane yerleşkesi oldu. Bu yurttaş hareketine destek vermek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalabalığa bir kez daha seslendi.

ESPRESSOLAB’A BOYKOT ÇAĞRISI

Özgür Özel, Espressolab kahve zincirinin boykot edilmesini talep etti. Özel, medyadaki bazı kuruluşların Saraçhane’deki gösterileri yayınlamamasını eleştirerek, isim vererek tehditte bulundu. Özel, ünlü kahve zincirinin ürünlerinin tüketilmemesi gerektiğini dile getirerek, “Kahvenin her türlüsünü severim. Türk kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab’den içmeyin!” ifadelerini kullandı.

MEDYANIN TUTUMU VE BOYKOT STRateJİSİ

Özel, etkinlik sırasında, “Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar. Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın Espressolab’den içmeyin. Bundan sonra Espressolab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz.” dedi. Ayrıca, medya kuruluşlarına yönelik yaptığı çağrıda, “Dün dedim ki kanal kanal bakın. Kim veriyorsa baş tacı, kim vermiyorsa artık onların kanallarını izlemeyin” şeklinde açıklamaları dikkat çekti. Özel, ekranlardaki yayın durumu hakkında da, “Biz önemli şeyleri söylerken o kanallar verirlerse ne âlâ, vermezlerse dibi görecekler!” yorumunda bulundu.