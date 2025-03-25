Özgür Özel’den Espressolab İçin Boykot Çağrısı

ÖZGÜR ÖZEL’İN BOYKOT ÇAĞRISI

Özgür Özel, boykot çağrısında doğrudan hedef aldığı markalardan biri olarak Espressolab’ı belirtti. Özel, bu kahve zincirinin tercih edilmemesi gerektiğini ifade ederken, diğer markalar hakkında da gözlem sürecinde olduklarını açıkladı. Ancak, açıklamalarında Şölen markası doğrudan anılmadı.

ŞÖLEN MARKASI BOYKOT EDİLİYOR MU?

Bu durumda, merak konusu olan “Şölen boykot edilen markalar arasında mı?” ve “Şölen boykot mu?” gibi sorular gündeme geliyor. Şölen hakkında yapılan açıklamalar boykot çağrısına dahil olmadığını ortaya koyuyor. 1989 yılında Gaziantep’te kurulan Şölen, 35 yılı aşkın deneyimiyle atıştırmalık, çocuk ürünleri, hediyelik ve ikramlık ürünler kategorisinde zengin bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Şölen, boykot edilen markalar arasında yer almıyor.