Özgür Özel’den Firma Boykotu Çağrısı

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklamasıyla başlayan olaylar, bir kez daha Saraçhane’de toplanan kalabalığın dikkatini çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kalabalığa hitap ederek, spesifik firmalara isim vererek boykot çağrısında bulundu. Bu süreçte, ETS’nin boykot edilip edilmediği, neden boykot edildiği yönündeki sorular öne çıkıyor.

BOYKOT ÇAĞRILARI VE FİRMALAR

Kendi görüşlerini sıkça dile getiren Özel, daha önce Saraçhane’deki protestoları yayınlamayan medya kuruluşlarına yönelik boykot tehdidinde bulunmuştu. Bu sefer ise belirli firmalarla ilgili açıkça boykot çağrısında bulundu. “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim, size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab’ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!” diyerek dikkat çekti.

DİĞER BOYKOT HEDEFİ FİRMALARI

Ayrıca kitap alırken D&R’ı tercih etmeyenlere seslenirken, “Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok! D&R yok, Idefix yok… İstiklal’de Demirören AVM var biliyor musunuz, karşı kaldırımdan geçin…” şeklinde ifadelerde bulundu. Mobilya sektörüne de dair eleştirilerde bulunan Özel, “Kilim Mobilya diye bir şey varmış, parayı sizden kazanıyormuş, haberi saraya yapıyormuş. O kilime kim basıyorsa o kilime o sahip çıksın. Kilim Mobilya’yı evinize sokmayın.” dedi.

GENÇLERİN TERCİHLERİ VE HİZMETLER

Özel, gençlerin “Ülker, Ülker, Ülker” şeklindeki taleplerine de dikkat çekti. Ayrıca benzin ve gaz alımında seçimin yaygın olduğunu belirtirken, “Benzin alınacaksa dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk Petrol diye bir şey yok! Gaz alınacaksa hepsi alınabilir Milengaz, Likitgaz’dan hiçbirimize hayır yok.” ifadelerini kullandı.

MEDYA VE HİZMETLERDE BOYKOT UYARISI

“TRT’ye bakmayın. TGRT’nin İhlas Ev Aletleri ile artık ısınmayın.” diyerek medyayı eleştirirken, piyango ve bahis hizmetleriyle ilgili de “Milli Piyango’dan, Misli.com’dan, iddaa.com’dan sakın ha…” çağrısında bulundu. Son olarak, “Bayram geliyor, uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS’den sakın ha! ETS’yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok!” diyerek, hizmetlerle ilgili uyarılarını sürdürdü.