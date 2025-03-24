Özgür Özel’den Firma Firma Boykot Çağrısı

İMAMOĞLU SÜRECİNE TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dair yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla ilgili gelişmeler üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de toplanan kalabalığa hitap etti. Özel, burada şirket isimleri vererek boykot çağrısında bulundu. “D&R boykot mu ediliyor? D&R neden boykot ediliyor?” soruları akıllarda yer etti. Önceki Saraçhane gösterilerini yayınlamayan medya kuruluşlarına karşı boykot tehdidinde bulunan Özel, bu kez belirli firmaları işaret etti.

BOYKOT ÇAĞRILARI

Özel, “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab’ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!” diyerek EspressoLab’ı hedef aldı. D&R için ise, “Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok! D&R yok, Idefix yok… İstiklal’de Demirören AVM var biliyor musunuz, karşı kaldırımdan geçin…” şeklinde konuştu.

FİRMALARA YÖNELİK TEPKİLER

Kilim Mobilya ile ilgili de, “Kilim Mobilya diye bir şey varmış, parayı sizden kazanıyormuş, haberi saraya yapıyormuş. O kilime kim basıyorsa o kilime o sahip çıksın. Kilim Mobilya’yı evinize sokmayın.” ifadelerini kullandı. Gençlere de seslenen Özel, “Gençler de ‘Ülker, Ülker, Ülker’ diyor. Bu da gençlerin talebidir.” dedi.

ULUSAL KURUMLARA ELEŞTİRİ

Özel, “Benzin alınacaksa dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk Petrol diye bir şey yok! Gaz alınacaksa hepsi alınabilir Milengaz, Likitgaz’dan hiçbirimize hayır yok.” diyerek alternatifleri vurguladı. TRT ve TGRT gibi kurumlara karşı da tepkisini dile getiren Özel, “Kartalkaya’da otel yanarken denetlemeleri yapmayıp ortaya çıkıp ona buna iftira eden, hala istifa etmeyen, Erdoğan’ın da görevden alamadığı Turizm Bakanı var ya… Bayram geliyor, uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS’den sakın ha! ETS’yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok!” şeklinde uyarıda bulundu.