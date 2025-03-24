Özgür Özel’den Firmalara Boykot Çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar çerçevesinde, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de bir araya gelen kalabalığa konuştu. Özel, belirli firmalar hakkında boykot çağrısında bulundu.

BOYKOT ÇAĞRILARI VE FİRMALAR

Özel, daha önce Saraçhane’deki eylemleri yayınlamayan medya kuruluşlarına yönelik boykot tehdidinde bulunmuştu. Bu kez ise firma isimleri vererek boykot çağrısında bulundu. “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim. Size de tavsiye ederim, hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab’ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.

Daha sonra kitap almak için D&R’ı tercih etmemeleri gerektiğini vurgulayan Özel, “Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! İdefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok! D&R yok, İdefix yok… İstiklal’de Demirören AVM var biliyor musunuz, karşı kaldırımdan geçin…” şeklinde konuştu. Kilim Mobilya ile ilgili sıkıntılara da dikkat çeken Özel, “Kilim Mobilya’yı evinize sokmayın” dedi.

GENÇLERİN TALEPLERİ VE DİĞER FİRMALAR

Gençlerin “Ülker, Ülker, Ülker” diye bağırdığını belirten Özel, bu markanın da hedef alınması gerektiğini savundu. Benzin alımında Türk Petrol yerine alternatif istasyonların tercih edilmesini önerirken, “Gaz alınacaksa hepsi alınabilir, Milengaz, Likitgaz’dan hiçbirimize hayır yok.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, TRT’ye bakılmamasını öneren Özel, TGRT’nin İhlas Ev Aletleri ile kullanılmaması gerektiğini belirtti. “Milli Piyango’dan, Misli.com’dan, iddaa.com’dan sakın ha…” diyerek bazı diğer firmalara yönelik de sözlerini sürdürdü. Bayram tatilinde uçak bileti, otobüs bileti ve otel rezervasyonu için ETS firmasını eleştirerek, “ETS’yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok!” şeklinde bir çağrı yaptı.