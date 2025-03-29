“Özgür Özel’den İmamoğlu’na Destek Mitingi”

ÖZGÜR ÖZEL’İN KONUŞMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden alınmasının akabinde Maltepe’de düzenlenen “Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi”nde sahne aldı. Bayram arifesinde bir araya gelen kalabalığa hitap eden Özel, korku ve yorgunluğun geride kaldığını belirtip, sokaklara ve meydanlara sahip çıkma mesajı verdi. Demokrasi, adalet ve gençlik temalarından bahseden CHP lideri, mitingin zamanlaması ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Özel’in konuşmasının belirli noktaları şöyle…

TÜRKİYE İTTİFAKINA DESTEK

Özgür Özel, konuşmasına geniş bir selamlamayla giriş yaptı: “19 Mart darbe girişimine karşı dimdik duranlara, sosyal demokratlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara, Kürt demokratlara, yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan Türkiye ittifakının tüm renklerine merhaba.” Ayrıca, Silivri, Edirne, Sincan ve Kandıra cezaevlerindeki siyasi tutuklulara, gençlere ve öğrencilere selam göndererek, “Çocuklar gülsün, gençler geleceğini Türkiye’de düşünsün diye buradasınız” ifadeleriyle mitingin amacını özetledi.

KORKU VE YORGUNLUK ARTIK GEÇMİŞTEN KALMA

Mitingin bayram arifesine denk gelmesi ve katılım konusundaki tartışmalara dikkat çeken Özel, “Bazıları ‘Yanlış zaman, yanlış mekan, meydan boş kalır’ dedi. Ama 19 Mart’ta sokağa çıkmayı yasaklayıp, ulaşımı durdurup İstanbul’un iradesini yalnız bırakmaya çalışanlara inat, 23 Mart’ta milyonlar buraya koştu” dedi. Bu katılımın bir mesaj olduğunu vurgulayan CHP lideri, “Biz artık korkuyu ve yorgunluğu evde bıraktık. Sokaklardayız, meydanlardayız” şeklinde konuştu.

İRADE GÖSTERİSİ OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Özel, mitingi bir eylem olarak değerlendirdi: “Bugün buraya miting değil, eylem yapmaya geldiniz. Bayram öncesi memleketlerine gidebilecekken bu meydanı dolduran milyonlar, adalete ve demokrasiye susamışlığın göstergesidir.” Kalabalığın 19 Mart’taki olaylara bir tepki olarak toplandığını belirten CHP lideri, bu iradenin asla susturulamayacağını ifade etti.

MITINGİN ETKİLERİ

Maltepe Mitingi, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna karşı bir dayanışma platformu olarak geniş bir katılımla gerçekleşti. Özgür Özel’in “Korkuyu evde bıraktık” mesajı, sosyal medya üzerinde de geniş yankı bulurken, konuşması CHP tabanı ve mitinge gelenler tarafından dikkatle takip edildi. Özellikle cezaevlerindeki siyasi tutuklulara yönelik yaptığı selam ve gençlere verdiği önem, mitingin öne çıkan temaları arasında yer aldı.